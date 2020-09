Awaryjne lądowanie Ogiera

Zespół Toyota Gazoo Racing rozpoczął właśnie testy Grecji w ramach przygotowań do Rajdu Turcji.

Śmigłowiec miał zabrać załogi Toyoty z lotniska w Atenach na miejsce testów zespołu w Itea.

Tuż po starcie pilot wykrył problem z maszyną, na wysokości zaledwie sześciu stóp i natychmiast wylądował.

Niektóre początkowe doniesienia medialne sugerowały, że miał miejsce poważny incydent, ale Martin wyjaśnił naturę tego, co się stało.

W rozmowie udzielonej dla serwisu DirtFish, przekazał: - Wszystko było w porządku, odbył się start, a potem pilot odkrył problem i wylądowaliśmy. To wszystko, co naprawdę można powiedzieć. To niesamowite, jak te historie są nadmuchiwane. Tak, naprawdę to wszystko.

- Na szczęście nie osiągnęliśmy dużej wysokości zanim znalazł problem i wszystko jest z nami w porządku - przekazał.

Ostatnie kilka dni było dla Martina wypełnione mocnymi wrażeniami po sporym wypadku jego i Elfyna Evansa podczas niedzielnego Rajdu Południowej Estonii.

- Dzisiaj jest dzień na plaży - dodał - Żadnych samochodów rajdowych, helikopterów ani niczego takiego. Tylko dzień relaksu przed jutrzejszymi testami.

Ani Evans, ani Martin nie zostali ranni w wypadku w Estonii.

- Pasy spełniły swoje zadanie, jak również wszystkie pozostałe rzeczy. Ok, jesteśmy trochę obolali, ale to wszystko.

- Największy to był szok, kiedy niespodziewania natrafiasz na coś zasłoniętego w trawie. Wszystko było w porządku i jechaliśmy dobrze, a w następnej minucie rozległ się ogromny hałas i samochód był już na boku, daleko od drogi - zakończył.