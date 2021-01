Belgia zamiast Wielkiej Brytanii?

Zeszłoroczna edycja rajdu została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast w sezonie 2021 zawody miały stanowić dziewiątą rundę mistrzostw, w dniach 19-22 sierpnia.

Rajd, choć trafił do kalendarza, do dnia dzisiejszego nie miał potwierdzonej lokalizacji. Walia powiedziała zdecydowane nie i sporo mówiło się o przenosinach do Irlandii Północnej, przy zainteresowaniu lokalnych władz. Mimo dużych starań organizatorów, prawdopodobnie jednak nie udało się osiągnąć porozumienia na czas, tym bardziej, że większość publicznych środków została przeznaczona na walkę z pandemią.

Chociaż żadna z zaangażowanych stron nie odniosła się do powyższych doniesień, serwis DirtFish, w oparciu o własne informacje, przekazał, że trwają rozmowy o zorganizowaniu Rajdu Wielkiej Brytanii, z bazą w Belfaście, ale dopiero w sezonie 2022.

Natomiast miejsce w kalendarzu 2021 po brytyjskiej rundzie ma przejąć Ypres Rally.

Rajd w Belgii, po przebudowaniu zeszłorocznego harmonogramu, już w sezonie 2020 miał być rundą mistrzostw świata. Odwołano go jednak w ostatniej chwili, ze względu na nagły i duży wzrost zakażeń Covid-19.

Potwierdzenie tych informacji spodziewane jest w najbliższy piątek.