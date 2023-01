Lorenzo Bertelli zaliczający sporadyczne występy w WRC poprowadzi czwartą Toyotę GR Yaris Rally1 w śnieżnej rundzie mistrzostw świata w dniach 9-12 lutego. Wsiądzie do auta, które TGR WRT zdecydowało się wypożyczać na wybrane imprezy w sezonie 2023.

Auto stało się dostępne do wynajęcia po tym, jak zespół dokonał zmian w składzie kierowców po decyzji Esapekki Lappiego o opuszczeniu Toyoty na rzecz pełnoetatowego miejsca w Hyundaiu.

W wyniku tego Takamoto Katsuta został przesunięty do stałego składu japońskiego producenta i będzie dzielił auto z Sebastienem Ogierem, zaliczającym niepełną kampanię. Wsiądzie za kierownicą trzeciego, fabrycznego Yarisa pod nieobecność Francuza, począwszy od przeszłomiesięcznego Rajdu Szwecji. W pozostałych imprezach nadal będzie jeździł w ramach Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program , jako to miało miejsce w Rajdzie Monte Carlo otwierającym tegoroczne mistrzostwa.

Bertelli od 2016 roku rzadko pojawia się na odcinkach specjalnych światowego czempionatu w najwyższej klasie. Za każdym razem robił to współpracując z M-Sportem.

Natomiast teraz dokona tego w GR Yarisie, którego przetestował w zeszłym tygodniu w ramach przygotowań do zawodów w Szwecji.

Będąc pod wrażeniem auta, już analizuje możliwość kolejnego występu.

- Sprawdzam, jak wygląda opcja zaliczenia kolejnej imprezy w tym roku - powiedział Bertelli. - Badam to pod kątem mojej normalnej pracy, ponieważ zwykle jestem dość zajęty. Dla mnie to jest jak wzięcie urlopu, wcale nie takie proste. Zobaczymy, jak to będzie.

- Byłem podekscytowany, aby doświadczyć innego samochodu. Dla mnie to wspaniała okazja i chcę ją wykorzystać - kontynuował. - Spodziewałem się szybkiego auta, ponieważ to maszyna, która wygrała Rajdowe Mistrzostwa Świata w zeszłym roku.

- Sądziłem, że samochód nie będzie tak łatwy w prowadzeniu, jak Ford. Wszystko jednak poszło pozytywnie, ponieważ faktycznie okazał się bardzo zwinny, nie był nerwowy i prosto się go prowadziło. Szybko poczułem się komfortowo i jestem z tego powodu super szczęśliwy - dodał.

W zeszłym roku Bertelli, który pracuje w branży modowej, zanotował swój najlepszy wynik w karierze w WRC. Był siódmy w Nowej Zelandii, która stanowiła jego jedyny występ w poprzedniej kampanii. Planował też Rajd Szwecji, ale doszło wtedy do konfliktu terminu z Milan Fashion Week.

W kontekście nadchodzącej rundy w Szwecji, Włoch, który po raz kolejny pojedzie w swoich ciemnozielono-czarnych barwach, ma nadzieję na ukończenie rajdu w pierwszej dziesiątce.

- Nowa Zelandia była niesamowitym wydarzeniem, ponieważ uzyskałem swój najlepszy w historii wynik w WRC - przekazał. - Trudno będzie powtórzyć to w Szwecji, ale jeśli uda mi się znaleźć w pierwszej dziesiątce, to będzie niezły rezultat.

