Bez pilotów w Wielkiej Brytanii

Mistrzostwa Wielkiej Brytanii pozostają w zawieszeniu. Sezon w Szkocji i Irlandii został już odwołany. Kilkustronicowy dokument, wydany przez federację, zawiera wymogi oraz procedury i wskazuje w jaki sposób powinny być „odmrażane” rajdy samochodowe. Nastąpić to może po 30 czerwca.

W pierwszej fazie wykluczone jest rozgrywanie imprez w klasycznym formacie rywalizacji na kilku odcinkach specjalnych. Dozwolona jest organizacja Rally Timed Trial. Zawody muszą być przygotowane w miejscu wykluczającym obecność kibiców.

Zgłoszenia, protesty i większość komunikacji ma się odbywać drogą elektroniczną. Osoby pracujące przy odbiorze administracyjnym lub badaniu kontrolnym oraz porządkowi muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Dozwolone jest przeprowadzenie kontroli technicznej samochodu przy pomocy transmisji video.

Najważniejszy zapis dotyczy jednak współdzielenia pojazdów, które w początkowej fazie odmrażania będzie zabronione. Obostrzenia dotyczą również pilotów, stąd w chwili obecnej zawody mogą odbywać się jedynie na pojedynczym fragmencie drogi, a kierowcy zdani są jedynie na siebie.

Nowe wytyczne od razu wzbudziły obawy co do możliwości przeprowadzenia jesienią Rajdu Wielkiej Brytanii - rundy mistrzostw świata. Ian Campbell, dyrektor imprezy, zaznaczył jednak, że termin [29.10-1.11] jest na tyle odległy, iż bicie na alarm w tym momencie nie ma sensu.

- Jedyną pewną teraz rzeczą jest to, że nie mamy pojęcia co będzie dalej. Nikt nie ma - powiedział Campbell w rozmowie z serwisem DirtFish. - Rajd Wielkiej Brytanii będzie dopiero za ponad pięć miesięcy. Jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w kraju w ciągu minionych dziesięciu tygodni, jak można przewidzieć to, co stanie się za pięć miesięcy?

- Nie wiemy jakie wtedy będą przepisy czy wytyczne. Dokument pochodzący z Motorsport UK opiera się na obecnych przepisach prawa, które stale są aktualizowane. W każdym razie kontynuujemy przygotowania do Rajdu Wielkiej Brytanii.

Projekt trasy tegorocznej edycji został już wysłany do FIA i promotora WRC, a w przyszłym tygodniu zapoznają się z nim ekipy fabryczne.

