Estończycy dwukrotnie przejechali liczącą 3,65 km próbę Okić. W drugim podejściu poprawili się o niespełna dwie sekundy, uzyskując rezultat 1.53,6. Za załogą Hyundaia są najlepsi z obozu Toyoty: Esapekka Lappi i Janne Ferm [+1,1 s]. Do trójki przesunęli się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+2,4 s].

Czwarta pozycja w prowizorycznej tabeli należy do Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona [+2,6 s]. W piątce utrzymują się Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+2,7 s], którzy do tej pory jedynie raz pojawili się na trasie. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais widnieją na szóstej pozycji [+2,8 s]. Dziesiątą część sekundy tracą do Francuzów Craig Breen i Paul Nagle.

Wśród załóg rywalizujących w WRC 2 najszybsi są obecnie Stephane Lefebvre i Andy Malfoy. Załoga Citroena już trzykrotnie przejechała trasę. Drugi wynik należy do Erika Caisa i Petra Tesinsky'ego [+1,4 s]. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak dbali o opony i nie starali się o jak najlepszy rezultat [+18,4 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jeszcze nie pojawili się na odcinku testowym.

Poza drogą - bez większych konsekwencji - byli Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow.