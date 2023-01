Ośmiokrotny mistrz świata jadąc z Vincentem Landaisem dominował na słynnych asfaltowych oesach Rajdu Monte Carlo, pierwszej rundy WRC 2023. Pokonał kolegów z Toyoty - Kalle Rovanperę i Jonne Halttunena o 18,8 s.

Dzięki temu triumfowi Ogier jest rekordzistą jeśli chodzi o ilość zwycięstw w tej słynnej imprezie. 39-latek ma ich na koncie już dziewięć, o jedno więcej niż Sebastien Loeb. To była do tego pierwsza wygrana w mistrzostwach świata jego pilota.

- To coś wielkiego - powiedział Ogier poproszony o wskazanie, co oznacza dla niego ten sukces. - Uwielbiam ten rajd. O udziale w nim marzyłem od samego początku (kariery). Cieszę się również ze względu na Vincenta. Dla mnie to miłe, ale dla niego ta pierwsza wygrana jest spełnieniem marzeń.

- Wciąż cieszymy się tymi chwilami i właśnie dla nich nadal jesteśmy w WRC, chcąc odnieść jeszcze kilka zwycięstw. Wygranie tak słynnego rajdu jak Monte jest bezcenne - kontynuował.

- To znaczy bardzo wiele. Ten rajd jest mój. W moich oczach zawsze jest wyjątkowy i myślę, że mogę być dumny z siebie i mojego zespołu, ponieważ to był niesamowity weekend. Toyota zapewniła nam fantastyczne narzędzia - podkreślił.

- Chwilę zajmie, za nim wszystko do mnie dotrze, ale naprawdę doceniam ten moment - dodał.

Podsumowanie Rajdu Monte Carlo 2023: Ogier rekordzistą Monte Carlo

W mistrzostwach świata Ogier wygrywał Rajd Monte Carlo osiem razy w ciągu ostatnich jedenastu lat oraz trzykrotnie stawał w nim na drugim stopniu podium.

Tegoroczne zwycięstwo przyszło 12 miesięcy po tym, jak stracił szansę na pierwsze miejsce na rzecz Loeba po tym, jak na przedostatnim oesie przebił oponę.

W ten weekend Ogier wygrał dziewięć z osiemnastu odcinków specjalnych, a wraz z pozostałymi reprezentantami zespołu Toyota była w sumie najszybsza na szesnastu próbach. Tym samym japońska marka znów podkreśliła swoją dominację.

- To była frustrująca niedziela w zeszłym roku, ponieważ wykonaliśmy pracę, ale niestety na koniec przegraliśmy. Natomiast w tym roku udało się stanąć na najwyższym stopniu podium. Długo czekałem na taki moment i musimy się nim cieszyć - przekazał. - Nie było łatwo, szczególnie biorąc pod uwagę, co Kalle zrobił w sobotę, gdy mocno cisnął. Moje nerwy nie miały lekko, ponieważ wiedziałem, że mogę jechać szybciej, ale nie chciałem ryzykować, gdyż wiemy, że w przypadku tych opon łatwo o kapcia. Z tego powodu straciłem ostatnio wiele dobrych wyników. Robiłem więc co mogłem, aby bezpiecznie pozostać na tym miejscu. Myślę, że to bardzo zasłużone zwycięstwo.

Szef zespołu Toyoty Jari-Matti Latvala określił rekord Ogiera w Monte Carlo jako „niesamowity” i uważa, że wynik dowodzi, iż doświadczenie w tym rajdzie procentuje.

- Ten rekord jest niesamowity - powiedział Latvala. - Pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, gdy jest się już trochę starszym. Doświadczenie pomaga wygrywać takie rajdy, co widzieliśmy teraz na przykładzie Ogiera i Loeba w zeszłym roku.

Nie jest jasne, kiedy Ogier wróci do akcji w WRC w tym sezonie, w ramach częściowej kampanii.

Francuz będzie nieobecny podczas kolejnej rundy w Szwecji w przyszłym miesiącu, gdzie Takamoto Katsuta zajmie jego miejsce w trzecim GR Yarisie.

Video: Rajd Monte Carlo 2023 - Power Stage