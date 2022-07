Ważne punkty Kajetanowicza i Szczepaniaka

Zakończył się Rajd Estonii, siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak walczyli w deszczowej aurze, która zmieniała trasy w błotnistą przeprawę. Dotychczas Polacy we wszystkich tegorocznych startach stawali na podium i w Estonii postawili na skuteczną jazdę, która pozwoliła im ograniczyć błędy i ryzyko do minimum. Dzięki strategii dopisali do swojego konta solidne punkty za piąte miejsce w kategorii WRC 2.