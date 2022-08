Serwis DirtFish opierając się na swoich źródłach podaje, że Boullier może przejąć stanowisko Andrei Adamo.

Adamo zrezygnował z roli dyrektora stajni z Alzenau w grudniu zeszłego roku. Od tego czasu zespołem Hyundai Motorsport tymczasowo dowodzi Julien Moncet, szef ich działu silnikowego.

Kiedy w kwietniu Sean Kim zastąpił Scotta Noha na stanowisko prezesa Hyundai Motorsport, oczekiwano wówczas decyzji w kontekście następcy Adamo.

Jedno ze wspomnianych źródeł podaje: - Na początku próbowano znaleźć następcę Adamo wewnątrz zespołu, ale nie było jednomyślności co do tego, kto mógłby nim być. Teraz Boullier jest nazwiskiem, które wymienia się coraz mocniej. W Belgii sporo mówiono o tym facecie.

Moncet zgodził się, że nadszedł czas na podjęcie wiążących decyzji.

- Zdecydowanie - podkreślił. - Myślę, że zespół potrzebuje stabilności, niezależnie od tego, czy będę to ja, czy ktoś inny.

- Musi zostać podjęta ta decyzja. Od Monte Carlo minęło już sporo czasu, a my za każdym razem nie wiemy, kto będzie rządził na następnym rajdzie. Dlatego, tak jak powiedziałem, potrzebujemy stabilizacji.

W ostatnich dniach reprezentant Hyundaia Ott Tanak powiedział, że Moncet nie jest jego preferowanym kandydatem na to stanowisko.

- Julien świetnie zajmuje się kwestiami silnikowym, od zawsze to było jego zadanie i oczywiście Hyundai dysponuje wspaniałą jednostką. W mojej opinii powinien dalej za to odpowiadać - dodał. - Reszta zależy już od kierownictwa, jak podejdzie do dalszego funkcjonowania zespołu.

Boullier pracuje obecnie jako dyrektor zarządzający Grand Prix Francji. Dalsza obecność Formuły 1 na Paul Ricard jest jednak pod dużym znakiem zapytania. Dotychczasowa pięcioletnia umowa na organizację rundy mistrzostw świata wygasła po zeszłomiesięcznym wyścigu.

Video: Podsumowanie Ardeca Ypres Rally Belgium 2022