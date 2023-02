Pora na pierwszy przejazd najdłuższego odcinka specjalnego w tegorocznym Rajdzie Szwecji - Floda (28,25 km). Ten odcinek zawiera nieco bardziej techniczne partie w porównaniu do poprzedniego, ale nie brakuje tutaj również długich prostych, pokonywanych z gazem w podłodze.

Craig Breen i James Fulton potwierdzają, że wczorajsza dyspozycja nie była przypadkowa. Irlandzki duet powiększa przewagę na prowadzeniu. Drugie miejsce zajęli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Finowie nie byli jednak zadowoleni pomimo 0,8 sekundy straty. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zakończyli oes na trzecim miejscu, dokładnie sekundę za swoimi partnerami z Hyundaia.

- To było świetne. Jazda z prędkością 200 km/h przez las to spełnienie marzeń. Po prostu wyciskam z tego jak najwięcej i staram się chronić kolce [w oponach], gdzie tylko mogę - przyznał Breen.

- Samochód nie nadaje się do jazdy. Wszędzie tracę dużo czasu. Nie wiem, czy popełniliśmy błąd z ustawieniami, czy tak po prostu jest w tych warunkach - mówił Rovanpera na zakończenie oesu, wyprzedzając Elfyna Evansa w walce o czwarte miejsce.

- Było w porządku, ale trudno powiedzieć, jak bardzo jesteś w stanie zaatakować. Miejscami jest dużo świeżego śniegu i mieliśmy dobry przejazd, ale może w niektórych szybszych miejscach nie atakowałem wystarczająco mocno - powiedział Neuville.

Czwarta pozycja przypadła załodze Ott Tanak/Martin Jarveoja. Ich strata do Craiga Breena powiększyła się o 1,1 sekundy. Elfyn Evans i Scott Martin stracili już więcej czasu do najszybszej załogi - dokładnie 4,8 sekundy. Jeszcze gorzej poradzili sobie Esapekka Lappi i Janne Ferm. Finowie stracili na tej próbie 6,7 sekundy do liderów.

- Czuje się już bardzo niekomfortowo, nawet w bardzo łatwych miejscach. Nie jest to zbyt przyjemne, ale bardzo się staram - relacjonował Tanak.

- Musimy zobaczyć, co stanie się na następnym odcinku. Szczerze mówiąc, nie miałem dobrego wyczucia, więc nie jest to tak naprawdę niespodzianka - komentował Evans, który stracił pozycję na rzecz swojego partnera zespołowego.

- Jestem po prostu za wolny. Na szybkich odcinkach nie mogę cisnąć tak, jak bym chciał. Musimy wrócić w kierunku, w którym podążaliśmy wczoraj - przyznał zawiedziony Lappi.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston nie mogą pochwalić się wybitnym tempem - 11,6 sekundy straty do Breena. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul stracili z kolei 16,1 sekundy do Japończyka. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin zamykają stawkę Rally1.

- Było trochę lepiej, więc kontynuujmy - stwierdził na mecie niezbyt rozmowny Loubet.

- Ten etap był w porządku, jeśli chodzi o naszą pozycję na drodze, ale druga pętla będzie chaotyczna. Jak dotąd jest dobrze. Cieszymy się tempem i jestem zadowolony z mojej jazdy - powiedział Bertelli.

Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen odrabiają mozolnie straty w klasyfikacji generalnej do Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona. Norwegowie wygrali o 5 sekund. Pomiędzy te dwa duety wcisnęli się jeszcze Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, a także Egon Kaur i Jakko Villo. Siódmą lokatę zajęła załoga, która znajduje się na trzeciej pozycji w klasie WRC2 - Jari Huttunen i Antti Linnaketo.

Michał Sołowow i Maciej Baran kontynuują jazdę na podobnym poziomie. Czternasta lokata dla Polaków na dziesiątym odcinku specjalnym i czternaste miejsce w WRC2. Prowadzenie polskiej załogi w WRC Masters Cup to już prawie 3,5 minuty.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 1:14:38.6

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +5,7

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +19,5

4. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +31,6

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +32,8

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +36,4

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +1:53,7

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +4:03,9

9. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +4:36,9

10. Jari Huttunen/Antti Linnaketo | Skoda Fabia R5 - +4:50,5