Breen związał się z Hyundaiem w połowie 2019 roku. Irlandczyk nie realizował jednak pełnego programu tylko dzielił trzecie auto z Andreasem Mikkelsenem i Danim Sordo.

31-latek, który błysnął w tym roku drugimi miejscami w Estonii i Belgii, od pewnego czasu coraz mocniej podkreśla, że chciałby zaliczyć kompletny sezon i mieć szansę na jak najwyższą lokatę w końcowej tabeli. Z tego powodu najprawdopodobniej dojdzie do jego rozstania z koreańską marką. Breen łączony jest z M-Sportem i jedną z hybrydowych Pum Rally1.

W najbliższy weekend Breen - razem z Paulem Nagle - wystartuje w Rajdzie Finlandii. Dla duetu może być to ostatni występ w Hyundaiu i20 Coupe WRC. Pytany o swoje plany na przyszły sezon, zdobywca pięciu podiów w mistrzostwach świata odpowiada:

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni pojawią się jakieś wiadomości - powiedział Breen. - Będzie więcej konkretów.

- Jeśli spojrzymy na pozostałe rajdy - Hiszpania to domowa runda Daniego, a Monzę zaliczył on w zeszłym roku - to powinien być nasz ostatni występ w sezonie.

Breen uważa, że tegoroczne wyniki - w tym również ten z Finlandii - będą miały olbrzymie znaczenie w kontekście kolejnego sezonu.

- To bardzo ważne. Choć równie istotne dla mnie samego i Paula. Daje nam to wiarę we własne umiejętności. Czujemy się pewnie, a to zawsze jest potrzebne.

- Muszę powiedzieć, że wszystko idzie dobrze. Mieliśmy niezłą serię występów. Nigdy wcześniej nie stałem dwa razy z rzędu na podium. Poza tym rzadko kiedy miałem okazję wystąpić w dwóch rajdach jeden po drugim. Seria startów była dla mnie bardzo ważna. Kilka ostatnich miesięcy było pozytywną częścią mojej kariery.

Kontrakty z Hyundaiem mają na przyszły rok Thierry Neuville i Ott Tanak. Po odejściu Breena trzecim hybrydowym i20 N Rally1 powinni się dzielić Dani Sordo i Oliver Solberg.

