Craig Breen dołączył do brytyjskiego składu na dwuletni kontrakt rozpoczynający się w tym sezonie, ale dzisiaj zespół potwierdził przedwczesne rozwiązanie kontraktu z Irlandczykiem za porozumieniem stron.

Breen przeżył trudny, przepełniony kolizjami i błędami sezon za kierownicą Forda Pumy, co przełożyło się na siódme miejsce w mistrzostwach świata. Współpraca rozpoczęła się obiecująco dzięki trzeciej pozycji Craiga oraz Paula Nagle w Rajdzie Monte Carlo, ale jedyny inny finisz na podium miał miejsce na Sardynii, gdzie załoga z Irlandii zameldowała się na mecie na drugim miejscu.

Przyszłość Breena w zespole była pod znakiem zapytania, a 32-latek był już łączony z powrotem do trzeciego samochodu Hyundaia, którym dzielił się wcześniej w latach 2019-2021. Oczekuje się, że Hyundai ujawni w tym tygodniu skład kierowców na sezon 2023.

- Chciałbym bardzo podziękować M-Sportowi za wszystko, co dla mnie zrobili w tym roku. To był ważny sezon jako moja pierwsza pełnoetatowa jazda, a ukończenie tego w Pumie było fantastyczne. Podczas tej krótkiej podróży było wiele zabawnych chwil i śmiechu. M-Sport ma prawdziwie rodzinną atmosferę i żal będzie to zostawić - przyznał Craig Breen.

- Bycie częścią zespołu było dla mnie wspaniałym doświadczeniem, ale ostatecznie nadszedł czas, aby przejść dalej. Nie mogę się doczekać przyszłości i dalszego budowania partnerstwa z Jamesem Fultonem. Życzę zespołowi wszystkiego najlepszego w następnym sezonie - podsumował Irlandczyk.

Szef zespołu M-Sport, Richard Millener, dodał - Praca z Craigiem była przyjemnością i osobiście byłem bardzo szczęśliwy, że w tym roku on i Paul Nagle dołączyli do zespołu po wykonaniu ciężkiej pracy, aby do tego doprowadzić.