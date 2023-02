Drugi przejazd odcinka Brattby już za załogami. Wszyscy, którzy przejechali tę próbę bez większych problemów, mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ warunki były naprawdę trudne. Przejazdy wszystkich klas, w tym historycznych, wyraźnie zniszczyły nawierzchnię rano. Teraz zawodnicy zmagają się z koleinami i szutrem wychodzącym przez śnieg.

Craig Breen i James Fulton byli najszybszą załogą na tym odcinku. Ich tempo pozwoliło od razu na awans na czoło stawki. Świetną dyspozycję pokazali również Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul, tracąc do Irlandczyka 7,8 sekundy i zajmując drugie miejsce. Esapekka Lappi i Janne Ferm zajmują trzecie miejsce na tym odcinku ze stratą 8,5 sekundy do Breena.

- Prawdopodobnie mógłbym być burmistrzem Brattby na tym etapie! Samochód jedzie absolutnie jak po szynach. Nigdy wcześniej nie czułem czegoś takiego. Więcej tego proszę! - mówił szczęśliwy Breen, który prowadzi w rajdzie WRC po raz pierwszy od Nowej Zelandii.

- Było trudno. Staraliśmy się utrzymać linię i myślę, że wykonaliśmy dobry przejazd - powiedział Loubet.

- To dość duży kontrast w stosunku do pierwszego przejazdu, ale to jest Szwecja. Drugi przejazd jest zawsze trudny na tego rodzaju odcinku, gdy masz luźną nawierzchnię. Bez pomyłek, jesteśmy na mecie - opowiedział Lappi.

Ott Tanak i Martin Jarveoja zajęli czwarte miejsce, 9,8 sekundy za Craigiem Breenem. Elfyn Evans i Scott Martin uplasowali się na piątej lokacie, 0,3 sekundy za Estończykami. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili kolejne 4,5 sekundy i zameldowali się na mecie na miejscu szóstym.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, tak jak rano. W tej chwili nic więcej nie możemy zrobić - będziemy jechać tak dalej - powiedział Tanak, który utrzymuje prowadzenie w rajdzie.

- Szczerze mówiąc, to kwestia przetrwania. Oczywiście warunki są dość złe, ale z każdym samochodem będzie się poprawiać - uznał Evans.

- Wow. Jest gorzej niż w jakimkolwiek innym roku. Koleiny są bardzo głębokie, więc po prostu trzeba przetrwać - mówił na mecie Neuville, który mocno poobijał swój samochód z każdej strony.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen dostali mocno w kość przez warunki panujące na trasie i stracili 21,3 sekundy do Craiga Breena. Tylko 0,6 sekundy za mistrzami świata znaleźli się Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin.

- Tuż przed startem dostałem wiadomość, że "trakcja opuściła czat"! Niewiele mogłem zrobić. Ledwo przeżyłem i to było naprawdę trudne. To z pewnością będzie dla nas duża strata czasu - powiedział na mecie Rovanpera.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston uderzyli w bandę śnieżną i zaliczyli rolkę. Samochód wrócił na koła i załoga Toyoty dojechała do mety, ale uszkodzenia Yarisa Rally1 są dosyć rozległe.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson kontynuują świetną jazdę. Duet w Skodzie Fabii RS Rally2 zanotował siódmy czas w generalce na tym odcinku, najlepszy w WRC2. Ze stratą 1,3 sekundy na drugim miejscu znaleźli się Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, którzy muszą odrabiać prawie dwie minuty straty z pierwszej pętli.

Robert Virves i Hugo Magalhães uzyskali trzeci czas ze stratą 2,2 sekundy do najszybszej załogi. Sami Pajari i Enni Mälkönen zajmują czwarte miejsce, tracąc 3,5 sekundy do Solberga.

Problemy dopadły załogę Teemu Suninen/Mikko Markkula. Finowie przejechali odcinek w trybie drogowym i stracili bardzo dużo czasu. Obrót zaliczył też Ole Christian Veiby, pilotowany przez Torsteina Eriksena.

Michał Sołowow i Maciej Baran tym razem z dwunastym czasem w WRC2 i na czternastej pozycji w klasyfikacji tej klasy. Jednocześnie Polacy prowadzą w stawce WRC2 Masters Cup z przewagą ponad 1,5 minuty.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 34:51.7

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +7,7

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +10,5

4. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +23,5

5. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +23,9

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +29,5

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +42,7

8. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 - +53,4

9. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +1:51,3

10. Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 - +1:54,5