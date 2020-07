Irlandczyk rozpoczął współpracę z Hyundaiem w ubiegłym roku, właśnie od Rajdu Estonii. W imprezie, która wówczas była wydarzeniem promocyjnym WRC, zajął piąte miejsce, zasiadając za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC. Potem został wysłany na Rajd Finlandii.

Breen został wybrany przez Andreę Adamo również na tegoroczny Rajd Finlandii, ale zawody niestety zostały odwołane.

Jeśli Ypres Rallly trafi do kalendarza tegorocznych mistrzostw świata, co wymaga współpracy Rajdu Turcji i przesunięcie ich terminu o tydzień w celu ułatwienia logistyki, Breen również jest uważany za preferowany wybór do obsadzenia trzeciego fabrycznego Hyundaia. To może go faworyzować w kontekście belgijskiego klasyka, przed Loebem i Danim Sordo.

Breen już cztery razy startował w Ypres, dwa razy gościł na podium o tym raz wygrał.

Zespół nie komentuje tych doniesień.