Breen w gronie faworytów

M-Sport wystawi cztery samochody Ford Puma Hybrid Rally1. Wszystkie ich załogi brały udział w Rajdzie Estonii w zeszłym roku, a nabyte doświadczenie zostało wzmocnione dzięki kompleksowym testom przedrajdowym przeprowadzonym na okolicznych trasach w zeszłym tygodniu.

Craig Breen, pilotowany przez Paula Nagle’a, lider stajni M-Sport Ford, ma sporą wiedzę w temacie tamtejszych tras. Startował w Rajdzie Estonii czterokrotnie zanim impreza ta została włączona do kalendarza mistrzostw świata. Gościł tam na podium wielokrotnie, w tym dwa razy jako kierowca fabryczny Hyundaia, gdy zawody były już rundą WRC.

- Oczywiście nie mogę doczekać się Estonii, to rajd, w którym dobrze radziłem sobie w przeszłości. Stawałem tam na podium już dobrych kilka razy, również w ostatnich dwóch latach w ramach mistrzostw świata - powiedział Breen. - Szczerze mówiąc, niecierpliwie oczekuję na serię trzech rajdów, z którymi jestem bardzo zaznajomiony i czuję się tam komfortowo. Są one całkowitym przeciwieństwem ostatnich kilku imprez obecnego sezonu. Nie czuję się obco jadąc do Estonii, wiem o co tam chodzi.

- Mieliśmy dobre testy w zeszłym tygodniu, samochód spisywał się świetnie i od początku jazd czułem się naprawdę komfortowo. Oesy wyglądają świetnie, oczywiście są bardzo szybkie, z dużymi skokami i wysokimi szczytami - dodał.

Gus Greensmith brał udział w tym wydarzeniu dwukrotnie, a dzięki sprawdzonemu tempu na szybkich szutrach będzie chciał otrząsnąć się z ostatnich niepowodzeń.

- Naprawdę nie mogę doczekać się Rajdu Estonii, w zeszłym roku mieliśmy już dobry pakiet i wszystko szło bardzo dobrze przed pewnymi problemami. W każdym razie pokazaliśmy, że z pewnością możemy wypracować ustawienia, które zdają egzamin - powiedział Greensmith, którego pilotuje Jonas Andersson. - Na testach czułem się komfortowo w aucie, pierwszy raz tak dobrze od czasu startu w Monako. Tutaj poskładanie wszystkiego razem wymaga ciężkiej pracy, ale damy z siebie wszystko.

W Pumach Rally1 zasiądą również Adrien Fourmaux i Alexandre Coria oraz Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais.

- Estonia będzie zupełnie inna niż poprzednie rajdy, to naprawdę szybka impreza - wskazał Fourmaux. - To będzie mój pierwszy start w samochodzie najwyższej klasy w tym wydarzeniu, ale w sumie pojawię się tu już czwarty raz i znam większość odcinków specjalnych. Fajnie jeździ się po tych szybkich drogach z dużymi hopami. Mieliśmy dobry dzień testów przed rajdem i wykorzystamy to, aby zrobić wszystko co w naszej mocy, w celu osiągnięcia dobrego wyniku dla zespołu.

- Cieszę się z możliwości startu w Estonii. Świetnie jest wziąć udział za kierownicą tego typu samochodu, w tak szybkim rajdzie - nie krył Pierre-Louis Loubet. - Z naszej strony będzie bardzo ważne, aby kontynuować nasz progres po Portugalii i Sardynii. Zachowanie spokoju będzie istotne, aby nie przedobrzyć, bowiem w takim rajdzie łatwo jest o popełnienie błędu. Po Estonii mamy również Finlandię, więc są to dla mnie dwie bardzo ważne imprezy w sezonie.

W WRC 2 M-Sport Ford będą reprezentowali Jari Huttunen i Mikko Lukka.

