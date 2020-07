Brytyjczycy wierzą w WRC

Według informacji Motorsport.com dwa zespoły chciałyby, aby w odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem przyszłoroczny kalendarz był istotnie odchudzony i liczył nawet 10 rund. Promotor naciska na 12 wydarzeń, więc niewykluczone, że zainteresowane strony spotkają się pośrodku. Ograniczenie wydatków jest również ważne w kontekście prac nad nowymi samochodami Rally1, które korzystać będą z napędu hybrydowego i wyjadą na odcinki specjalne w 2022 roku.

Podczas wczorajszego posiedzenia Światowej Rady Sportów Motorowych zaprezentowano pierwszą propozycję harmonogramu na sezon 2021. Znalazło się w nim dziewięć rajdów: Monte Carlo, Szwecja, Portugalia, Włochy, Kenia, Finlandia, Hiszpania, Japonia i Australia. Miejsca obecnie brakuje dla niemal kultowej rundy w Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy Rajdu Wielkiej Brytanii maja kontrakt z władzami Walii, ale umowa z promotorem cyklu wygasa po tym roku. Październikową imprezę odwołano. Przedstawiciele Motorsport UK wierzą, że ich runda pojawi się w ostatecznej wersji kalendarza.

- Przewidywaliśmy to, co ogłoszono wczoraj podczas posiedzenia Światowej Rady i uważamy, że prace są wciąż w toku - powiedział Hugh Chambers. - Posiadamy nieustanne wsparcie naszych partnerów z walijskiego rządu i robimy wszystko co możliwe, aby sprowadzić WRC do kraju w 2021 roku.

- Jak dotychczas rozmowy z promotorem WRC były bardzo pozytywne i jesteśmy optymistami. Wierzymy, że Wielka Brytania zostanie włączona. Zależeć to jednak będzie od ostatecznej liczby rund, uzgodnionej z zespołami. Dziewięć rajdów ma już kontrakty, a niektórzy naciskają na maksymalnie dziesięć.

- Wszyscy członkowie społeczności WRC cenią nasz rajd. Jest on atrakcyjny na wiele sposobów. Jednak po pandemii koronawirusa i wobec spodziewanego kryzysu ekonomicznego nic nie jest pewne. Wielka Brytania od zawsze jest jednym ze sztandarowych wydarzeń w WRC. Dokładamy wszelkich starań, aby najlepsi kierowcy pojawili się tu w 2021 roku.