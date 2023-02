Rajdowe Mistrzostwa Świata w 2022 roku przeszły na technologię hybrydową w autach najwyższej klasy Rally1. Jednak żaden z tych samochodów nie był jeszcze wystawiony do rywalizacji w Wielkiej Brytanii. Cykl WRC nie gościł tam od 2019 roku, nikt też nie korzystał z takiej rajdówki w którejś z lokalnych imprez.

Zmieni to Jourdan Serderidis. 11-go marca wsiądzie za kierownicę Forda Pumy Rally1 podczas Malcolm Wilson Rally w lasach północno-zachodniej Anglii.

- To był pomysł Richarda [red. Millenera, szefa zespołu M-Sport Ford]. Wynika to z faktu, że nie mogłem uczestniczyć w testach przed Rajdem Meksyku - przekazał Serderidis. – W rzeczywistości jestem w tym czasie na wakacjach. Zaproponował więc mi uczestnictwo w tej imprezie, zamiast sesji treningowej. Jest to dla mnie lepsze, korzystniejsze niż testy, ponieważ pozwala na utrzymanie rytmu rajdowego.

- Dla mnie ważniejsze są starty niż testowanie i próbowanie różnych ustawień, gdyż pod tym względem mogę liczyć na wsparcie Otta Tanaka i Pierre-Louista Loubeta - zaznaczył w rozmowie udzielonej dla serwisu DirtFish.

- Powiedzmy, że mój styl jazdy jest trochę bardziej podobny do Pierre'a-Louisa niż Otta. Mogę zrównoważyć te dwa typy konfiguracji auta pod kątem Meksyku, a dodatkowo zaliczyć występ w szutrowej imprezie, bardzo interesującej dla mnie, która bazuje w Cockermouth - kontynuował.

Serderidis nie będzie tym razem pilotowany przez Frederica Miclotte'a. Zamiast tego na prawym fotelu zasiądzie kierowca M-Sportu reprezentujący tę stajnię w WRC 2, Gregoire Munster.

- To również coś wyjątkowego - powiedział Serderidis. - Jeśli będę zbyt wolny, pozwolę Gregoire'owi prowadzić.

- Po tych zawodach jedziemy razem do Meksyku. On zaliczy tam jedynie zapoznanie. Pomysł jest więc również taki, że podczas Malcolm Wilson Rally będzie pełnił rolę trenera obserwując moją jazdę - wyjaśnił.

Serderidis nigdy wcześniej nie startował w Anglii, ale testował kilka razy na terenie zespołu, w lesie Greystoke. W tej okolicy zostanie poprowadzony jeden z oesów nadchodzącego rajdu, nazwanego na cześć dyrektora zarządzającego M-Sportu, Malcolma Wilsona.

- Oczywiście czeka nas świetna zabawa i bardzo się cieszę, że tam będę - dodał Serderidis. - Wystartuje tam również Adrien Fourmaux, więc zapowiada się zacięta rywalizacja. Będzie również wielu zawodników, którzy znają rajd i tego typu nawierzchnię bardzo dobrze, więc wiem, że przed nami trudne zadanie, ale jestem zmotywowany, aby powalczyć o dobry wynik.

Fourmaux, reprezentant M-Sportu w WRC 2, podczas tego wydarzenia będzie pracował nad pakietem rozwojowym szykowanym dla Forda Fiesty Rally2.

Natomiast Rajd Meksyku (16-19 marca) będzie stanowił w tym roku dla Serderisa już drugi występ w mistrzostwach świata w Pumie Rally1, po udziale w Rajdzie Monte Carlo. Prywatnie realizowany program 59-letniego Greka zakłada jeszcze udział w rundach WRC na Sardynii, w Kenii i Grecji.

