Budar wyjaśnia odejście z WRC

- Czy kalendarz WRC lub regulamin były elementami, które wpłynęły na decyzję Citroena?

PB: - Na pewno jest to część problemu. Dla marki takiej jak Citroen bardzo ważne jest, by sytuacja mistrzostw była zgodna z oczekiwaniami marketingowymi. Widzimy, jak mocno naciska się na elektryfikację naszej marki i produktów. Naprawdę trudno jest markom takim jak Citroen nie koncentrować się na tym i jeśli dyscyplina sportowa nie pomaga w tym, pojawia się problem. Jednym z naszych głównych celów jest rozwój na rynkach międzynarodowych. Dużym projektem są Indie, w których nie ma żadnych motorsportowych imprez, co nie jest dobre. Podobnie jest z Chinami. Nie mieliśmy silnej pozycji, gdy szliśmy na rozmowy do dyrektora generalnego, by wyjaśnić, co możemy wnieść pod względem marketingowym.

- Do tej pory uczestniczyłeś w spotkaniach dotyczących przepisów hybrydowych w WRC, więc kiedy podjęto decyzję?

PB: - Zastanawialiśmy się nad kilkoma scenariuszami i postanowiliśmy ponownie uruchomić program Peugeota w FIA WEC. Razem z DS jesteśmy już zaangażowani w Formułę E i nie udało nam się zapewnić trzeciego programu. Nie bylibyśmy w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu wydajności przy trzech dużych programach. Gdy podjęto decyzję o powrocie Peugeota, zapadła też decyzja, by Citroen nie brał udziału w hybrydowym WRC w 2022 roku.

- Czy istniała szansa, że Peugoet dołączy do WRC zamiast WEC?

PB: - To był pewien scenariusz. Zdecydowano się jednak na WEC, ponieważ ten program bardziej pasuje oczekiwaniom Peugeota. Nie chcę komentować tego wyboru. Nie jestem do tego upoważniony.

- Czy rozważano zatrudnienie innych kierowców np. Andreasa Mikkelsena lub Craiga Breena?

PB: - Jeśli chcesz wziąć udział w mistrzostwach i walczyć o tytuł, potrzebujesz jednego z "wielkiej trójki". O ile staraliśmy się pozyskać jednego z nich, o tyle nie udało się to, więc podjęliśmy decyzję.

- Czy Citroen był wystarczająco konkurencyjny, by zadowolić Ogiera?

PB: - Jestem pewny, że poczyniliśmy duży postęp w ciągu roku i kontynuowaliśmy rozwój, by być gotowi na Rajd Monte Carlo. Oczywiście z punktu widzenia Sebastiena lepiej byłoby, gdyby szybciej otrzymał lepsze auto i możemy się z tym zgodzić, ale to nie było możliwe. Straciliśmy czas na początku roku i potrzebowaliśmy dwóch lat na ten projekt. Pierwszy rok zawsze jest skomplikowany. Jestem przekonany, że rozpoczęlibyśmy sezon w znacznie lepszej pozycji niż w tym roku.