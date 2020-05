Carlos Sainz najlepszym kierowcą WRC

Sondaż, zorganizowany przez promotora mistrzostw i firmę Pirelli ściągnął fanów z całego świata. Podczas akcji trwającej blisko miesiąc, zebrano w sumie trzysta tysięcy głosów.

- Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z tego uznania - przyznał 58-letni Sainz. - Dziękuję za doprowadzenie mnie do finału i oczywiście za to wyróżnienie w decydującym pojedynku z Sebastienem Loebem.

- Nie muszę mówić, jak bardzo cenię Sebastiena Loeba i jak bardzo zasłużył, aby zostać tym najlepszym - kontynuował. - Dodam również, że nie tylko on, ale wszyscy mistrzostwie świata zasługują na takie uznanie. Ktoś jednak musi ostatecznie wygrać i w tym przypadku byłem to ja.

- Oddałem się rajdom. Rajdy, to moje całe życie. Dziś cała rajdowa rodzina uśmiechnęła się do mnie, co stanowi ogromne wyróżnienie - zakończył.

El Matador zdobywał tytuły z Toyotą w 1990 i 1992 roku. Cztery razy kończył mistrzostwa na drugim miejscu i pięć na trzecim. Wygrał 26 rund WRC, wystartował w 196 rajdach zaliczanych do mistrzostw świata. Był uznawany za jednego z najbardziej regularnych kierowców. Stawał na podium w prawie połowie rajdów, w których wziął udział.

W drodze do finałowej tury głosowania, w której zmierzył się Loebem, Sainz pokonał Hannu Mikkolę, Tommiego Makinena i Sebastiena Ogiera.

Loeb zostawił w pokonanym polu Richarda Burnsa, Waltera Rohla i Juhę Kankkunena.

W finałowej rozgrywce od sześciu dziennikarzy rajdowych Loeb i Sainz dostali po trzy głosy. Tym samym to opinia fanów była decydująca.

- Po pierwsze gratulacje dla Carlosa za dodanie do jego licznych osiągnięć tytułu „The Greatest WRC Driver” - powiedział dyrektor zarządzający promotora WRC, Oliver Ciesla. - Jest już legendą WRC dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom prowadzenia samochodu. To wyróżnienie potwierdza szacunek, jakim cieszy się zarówno wśród fanów, jak i ekspertów. Znany jest jako Król Carlos, teraz został Królem WRC. Sebastien jest statystycznie zawodnikiem odnoszącym największe sukcesy w historii WRC. Chcieliśmy jednak, aby kibice byli ponad te liczby, wybierając najlepszego kierowcę.