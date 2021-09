Czwartkowy poranek przywitał załogi deszczowymi i wietrznymi warunkami. Temperatura oscyluje w okolicach 12 stopni Celsjusza.

Podczas pierwszej serii przejazdów w wielu miejscach zabłoconego odcinka specjalnego zdecydowanie najszybsi byli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Sześć sekund stracili do nich Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Trzeci czas mieli Elfyn Evans i Scott Martin.

- Warunki były bardzo błotniste i zdradliwe - powiedział Rovanpera. - Dobrym celem na ten rajd jest podium, zobaczymy co uda nam się zrobić.

- Cieszę się, że tu jestem, ale nie spodziewałem się takich warunków - przyznał Neuville. - Podczas zapoznania było paskudnie, ale zobaczymy jak to będzie. Pogoda może się trochę poprawi i będziemy mieli trochę normalniejsze warunki w tym rajdzie.

- To błoto jest zupełnie inne w porównaniu do tego, które mamy w Walii. Nie było łatwo. Musimy mieć dobry weekend i damy z siebie wszystko. Zobaczmy co się wydarzy.

O 0,5s wolniejsi od Evansa byli Ott Tanak i Martin Jarveoja.

- Było bardzo błotniście. Podczas rajdu ma być jednak bardziej sucho, zobaczymy. Obyśmy mieli normalne warunki jak na Grecję - powiedział Tanak.

Rajd Akropolu - odcinek testowy, wyniki po pierwszym przejeździe

Rovanpera/Halttunen

Neuville/Wydaeghe +6s

Evans/Scott +6,8s

Tanak/Jarveoja +7,3s

Sordo/Carrera +7,6s

Ogier/Ingrassia +9,1s

Greensmith/Patterson +11,4s

Loubet/Haut-Labourdette +13,1s

Ostberg/Eriksen +15,9s

Mikkelsen/Edmondson +17s