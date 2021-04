Prognozy pogody na trzecią rundę Rajdowych Mistrzostw Świata 2021 (23-25 kwietnia) wskazują na suche i słoneczne warunki.

- W tym sezonie mamy nowe opony i do tej pory nie mieliśmy jeszcze okazji do jazdy na slickach po suchym asfalcie - powiedział Sebastien Ogier, który jako trzeci będzie ruszał do odcinków specjalnych w Chorwacji. - Testy były ważne i mogłem sporo się nauczyć. Jestem bardzo zadowolony z samochodu. Teraz będzie chodziło o zebranie danych i dokonywanie najlepszych wyborów podczas rajdu.

- Trudno powiedzieć, kto jest faworytem do zwycięstwa w Chorwacji. Jeśli jestem w tym gronie, to dobrze, ale wspominając o oponach, aktualnie naprawdę odgrywają dużą rolę, ponieważ chodzi o to, kto jak najszybciej się do nich dostosuje. Trudno oszacować, kto będzie najlepszy w tym rajdzie - kontynuował reprezentant Toyoty.

- Dzięki temu robi się ciekawie. Nie mogę doczekać się tego wyzwania, ale nie jestem w stanie powiedzieć, kto będzie szybki. Zobaczymy - dodał.

Obrońca tytułu wskazał, że wyjazd z trzeciej rundy WRC, jako lider mistrzostw, nie jest priorytetem biorąc pod uwagę, że po Rajdzie Chorwacji kolejne zawody odbędą się na szutrze w Portugalii.

- Oczywiście chciałbym wygrać ten rajd, ale jesteśmy dopiero na początku sezonu i przed nami jeszcze bardzo długa droga - powiedział Ogier dla motorsport.com. - Każdy punkt w mistrzostwach jest ważny, ale zdaję sobie również sprawę z wielu szutrowych wyzwań, które nadejdą po Chorwacji, gdzie ciężko będzie otwierając trasę.

- Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zachować regularność, ponieważ to jest kluczowe w kontekście odniesienia zwycięstwa, w każdym razie czuję się dość zrelaksowany przed Chorwacją - podkreślił. - Arktyczny Rajd Finlandii był oczywiście rozczarowujący. Zdobyliśmy tylko jeden punkt, ale tak już bywa. Zmierzając tam jako liderzy, mieliśmy przed sobą niełatwe wyzwanie, pomijając błąd, który popełniłem. Kosztowało mnie to trochę punktów. W każdym razie skupiam się na Chorwacji.

