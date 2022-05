Hyundai Motorsport po trudnym początku kampanii 2022 pracuje nad poprawą formy i jest mocno podbudowany podwójnym podium, po które sięgnęli w poprzedniej rundzie WRC, w Rajdzie Chorwacji.

- Udajemy się na Rajd Portugalii z pozytywnym nastawieniem po naszym najlepszym jak dotąd występie w sezonie, w Chorwacji - powiedział pełniący rolę szefa zespołu Julien Moncet. - Wspaniale było widzieć nasze załogi walczące o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i chociaż nie wygraliśmy, podwójne podium i tak było dobrym wynikiem.

- Trasy w Portugalii stanowią nową nawierzchnię dla Hyundaia i20 N Rally1, ale chcemy utrzymać tempo i ponownie rywalizować w czołówce stawki - dodał. - Cały zespół Hyundai Motorsport pracował niestrudzenie, aby ulepszyć samochód w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jasne jest, że nasze wysiłki przynoszą prawdziwą różnicę. Będziemy kontynuowali ten rozwój zbliżając się do rywalizacji o tytuł w miarę postępu sezonu.

Reprezentanci koreańskiego producenta - Ott Tanak i Martin Jarveoja posmakowali zwycięstwa w Rajdzie Portugalii, w 2019 roku. Wtedy zasiadali w Toyocie Yaris WRC.

- Portugalia jest fajnym miejscem do jazdy, jednym z rajdów, który naprawdę lubię. To pierwszy raz w tym roku, kiedy pościgamy się się na szutrze, co będzie stanowiło dla nas pierwszy punkt odniesienia w kontekście poziomu naszej konkurencyjności - powiedział Tanak, który stanął na drugim stopniu w poprzednim Rajdzie Chorwacji.

- Trasy są szybkie z raczej miękką nawierzchnią, dlatego drugie przejazdy tych odcinków będą bardzo wymagające - kontynuował. - Konieczne są dobra niezawodność, jak również odpowiednia prędkość, aby odnieść tutaj sukces. Razem z Martinem doskonale wiemy, co jest potrzebne do zwycięstwa w Portugalii. Liczymy na utrzymanie tego tempa, które zapewniło nam podium za ostatnim razem w Chorwacji, chcąc powalczyć o dobry wynik.

Estończyk nie ukrywa, że szutrowe przygotowania zespołu były mocno ograniczone: - Rajd Portugalii będzie dla nas jednym, wielkim sprawdzianem, z którego szybko trzeba wyciągnąć wnioski i znaleźć jak najlepsze rozwiązania, aby pójść naprzód. Oczywiście myślimy i skupiamy się na pozytywach, ale jesteśmy też realistami. Kilometry przejechane po szutrze były do tej pory mocno ograniczone i najlepszym sposobem na dalszy rozwój będą kolejne, pokonane podczas następnych rajdów.

- Bardzo trudno jest określić oczekiwania, jeśli nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy w porównaniu z innymi. Mam nadzieję, że zdołamy przejść przez ten rajd bez problemów technicznych, a jeśli to się uda, z resztą rzeczy powinno być w porządku - uznał.

Thierry Neuville, trzeci w Chorwacji, pilotowany przez Martijna Wydaeghe, dodał: - Odcinki specjalne są fajne, ale i wymagające. Wynika to głównie z wysokich temperatur, więc ważna jest również kwestia zużycia opon, a na drugich przejazdach będzie do tego dość dziurawo.

W trzecim i20 N Rally1 zasiądą Dani Sordo i Candido Carrera rozpoczynając swój niepełnym program startów w sezonie 2022.

