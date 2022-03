Po prawie 50 latach spędzonych w regionie Värmland, tradycyjna zimowa runda Rajdowych Mistrzostw Świata przeniosła swoją bazę 800 kilometrów na północ, do Umeå.

Andreas Mikkelsen czuje się dobrze przygotowany do Rajdu Szwecji, drugiej odsłony tegorocznego czempionatu.

- Rajd Monte Carlo był pierwszą imprezą z moim nowym pilotem Torsteinem Eriksenem. Od razu wszystko działało idealnie - powiedział Mikkelsen. - Wiem też, że nasza Skoda Fabia Rally2 evo, jak zawsze świetnie przygotowana przez Toksport WRT, dobrze spisuje się na szybkich, śnieżnych trasach w Szwecji. Ponieważ odcinki specjalne wokół Umeå są nowością w mistrzostwach, warunki będą takie same dla wszystkich. Z pewnością będzie to ekscytująca walka.

Koledzy Mikkelsena ze wspieranego przez Skoda Motorsport zespołu Toksport WRT, Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow, zakończyli otwierający sezon rajd w Monte-Carlo na trzecim miejscu w WRC 2 i drugim w kategorii WRC 2 Junior. Chociaż Griazin tylko raz w przeszłości startował w zimowej rundzie mistrzostw świata, jest jednym z faworytów do zwycięstwa w swojej kategorii w nadchodzącej imprezie.

- Nie mogę doczekać się mojego pierwszego startu Skodą Fabią Rally2 evo w Szwecji. Mam nadzieję, że przy spodziewanych niższych temperaturach na trasach znów pojawią się śnieżne bandy. Są one bardzo dobre, aby oprzeć na nich samochód rajdowy, co pozwala osiągać większe prędkości w zakrętach - przekazał Rosjanin.

Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian, kolejna załoga w rajdówce czeskiego producenta, są nowicjuszami w Rajdzie Szwecji.

- W Rajdzie Monte Carlo mieliśmy trochę pecha i nie sięgnęliśmy po punkty. Teraz zdecydowanie liczę na cenną zdobycz do klasyfikacji generalnej WRC 2 oraz juniorów, nawet jeśli większość zawodników ma lepsze doświadczenie na śniegu i lodzie - powiedział Bulacia.

W przeciwieństwie do młodej załogi z Ameryki Południowej, aktualni rajdowi mistrzowie Finlandii Emil Lindholm i Reeta Hämäläinen (Skoda Fabia Rally evo) mają duże doświadczenie na szybkich i zaśnieżonych leśnych drogach. Przygotowując się do swojego pierwszego startu w sezonie WRC 2, wygrali Rajd Arktyczny w podobnych zimowych warunkach. Również są jednymi z faworytów do zwycięstwa w kategorii WRC 2 w Rajdzie Szwecji.

Toksport WRT prowadzi dwa niezależne zespoły. Mikkelsen i Bulacia startują w barwach Toksport WRT, natomiast Griazin i Lindholm oficjalnie figurują jako Toksport WRT 2. Obie ekipy walczą niezależnie o punkty mistrzowskie.

Fabia jest bardzo popularnym wyborem w kontekście rywalizacji w Rajdzie Szwecji. W liczącej 30 zgłoszeń stawce pojazdów Rally2, w tym 24 załogi w WRC 2, na takie auto zdecydowało się jedenaście duetów. Wśród nich są także Mauro Miele/Luca Beltrame z Włoch, którzy prowadzą w klasyfikacji WRC 2 Masters. Bruno Bulacia, młodszy brat Marco Bulacii, świętuje swój debiut w WRC 2, mając u boku doświadczonego pilota Marca Martiego.

Galeria zdjęć: Testy Toksport WRT przed Rajdem Szwecji

