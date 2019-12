Citroen chciał Neuville'a

W środowe przedpołudnie Citroen ogłosił, że ze skutkiem natychmiastowym kończy swoje zaangażowanie w rajdowych mistrzostwach świata. Sposób przekazania decyzji, a zwłaszcza jej motywy były dosyć niecodzienne. Francuzi za bezpośredni powód uznali odejście ze swoich szeregów dotychczasowego lidera - Sebastiena Ogiera.

W wywiadzie udzielonym Motorsport.com Pierre Budar, szef rajdowego zespołu Citroena, rzucił nieco światła na całe zamieszanie.

Ciekawych informacji nie zabrakło także w trakcie rozmowy Budara z belgijską telewizją RTBF. Jedna z nich dotyczy kontraktu Ogiera.

- Kontrakt miał obowiązywać do końca 2020, więc został zerwany - powiedział Budar. - Mogliśmy albo pójść z tym do sądu, albo wypracować jakieś porozumienie z Ogierem.

Budara spytano także o poszukiwania potencjalnego następcy dla sześciokrotnego mistrza świata.

- Chcieliśmy walczyć o tytuł, a do tego potrzebny jest jeden z kierowców „wielkiej trójki”. Neuville do niej należy, więc skontaktowaliśmy się z nim. Błędem byłoby niezrobienie tego. Thierry ma jednak kontrakt do końca sezonu 2021 z perspektywą na kolejne lata. My moglibyśmy mu zaoferować tylko jeden rok. Nie byliśmy dla niego atrakcyjni - zakończył Pierre Budar.