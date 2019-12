Rajd Australii, mający zamykać tegoroczny sezon mistrzostw świata, został odwołany z powodu gwałtownie rozprzestrzeniających się pożarów w Nowej Południowej Walii.

- To właściwa decyzja w tych okolicznościach - powiedział szef zespołu, Pierre Budar. - Jesteśmy dotknięci tym, co się tutaj dzieje. Nasze myśli są z miejscową ludnością i wszystkimi, którzy z powodu pożarów stracili bliskich, źródła utrzymania i domy. Ze sportowego punktu widzenia oczywiście wolelibyśmy nie kończyć sezonu wynikiem z Hiszpanii, a z takim jak rozpoczęliśmy go od Radu Monte-Carlo. Jednak w tej chwili należy wziąć pod uwagę ważniejsze kwestie. Dziękuję mojemu zespołowi za wysiłek włożony w ten sezon.

- Szkoda, że rajd został odwołany, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, nie było innego wyjścia - przyznał Sebastien Ogier. - Liczyłem na zakończenie sezonu dobrym wynikiem, ale są inne priorytety. Myślami jestem ze wszystkimi których dotknęła ta sytuacja.

- Myślami jestem z ludźmi, którzy stracili wszystko oraz ze strażakami i personelem ratunkowym, którzy walczą, aby pożary nie spowodowały dalszych szkód - powiedział Esapekka Lappi. - Myślę, że mieliśmy szansę na dobry wynik w ten weekend, w imprezie, którą naprawdę uwielbiam, ale oczywiście odwołanie rajdu jest właściwą decyzją.