„Cetrójka” zadebiutowała pod koniec 2017 roku, jako samochód funkcyjny w Rallye du Var, a w sezonie 2018 na dobre zagościła na rajdowych trasach. W 2020 roku Mads Ostberg i Torstein Eriksen cieszyli się z tytułu w WRC 2. Przed rozpoczęciem kolejnej kampanii auto zostało poprawione i przy okazji zgodnie z obowiązującą drabinką przemianowane z R5 na Rally2. Sezon 2021 przyniósł triumf Yohana Rossela w WRC 3.

W obliczu zbrojeń u konkurencji z klasy RC2, Citroen postanowił rozwinąć swoją konstrukcję. Zapowiedziano poprawki w obszarach silnika, układu przeniesienia napędu, zawieszenia i aerodynamiki.

- Rozwój tego rodzaju samochodu nigdy nie jest skończony - cytuje Didiera Clementa, szefa Citroen Customer Racing, oficjalny serwis mistrzostw świata. - Przez cały czas pracujemy nad poprawą detali. Podobnie było w przypadku Xsary, C4, DS3 i C3 w WRC.

- To będzie ogólny pakiet poprawek. Pracujemy nad różnymi rzeczami związanymi z silnikiem i oprogramowaniem. Poprawimy zawieszenie i aero oraz działanie dyferencjałów. Kiedy dodamy do siebie te wszystkie szczegóły, koniec końców będzie to duży krok naprzód.

Głównym kierowcą rozwojowym będzie wspomniany Rossel, a ulepszenia mają pojawiać się w trakcie rozpoczętego już sezonu.

- Dobry samochód do WRC 2 nie powinien być zaprojektowany dla najlepszych kierowców, jak Yohan Rossel, Yoann Bonato, Mads Ostberg itd. Powinien być dla wszystkich.

- Yohan, Yoann, Stephane Lefebvre i Alejandro Cachon - wszyscy oni jeździli samochodem podczas oficjalnych sesji testowych. Mają wystarczające doświadczenie, aby stworzyć samochód nie tylko dla profesjonalnych kierowców, ale dla każdego.

Clement pochwalił również kategorię WRC 2, który wydaje się stale rozwijać i rokrocznie gromadzi bogatą i mocną stawkę.

- WRC 2 jest niesamowite. Czy ktoś może teraz przewidzieć triumfatora? Nie. I to jest ekscytujące. Kategoria WRC 2 jest dla nas naprawdę ważna, ponieważ walka na szczycie zawsze jest ekscytująca. Zwykle jest 10-12 topowych kierowców i ogółem 30-40 samochodów.

- Z całą pewnością to duży sukces przepisów wprowadzonych przez FIA i dla nas ważne jest, by brać w tym udział.

Po dwóch tegorocznych rundach na czele tabeli są: Yohan Rossel i Arnaud Dunand oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson. Obie załogi zgromadziły po 28 punktów.

