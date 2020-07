Club Superstage potwierdza rozmowy o WRC

Władze WRC wciąż pracują nad uratowaniem tegorocznego sezonu, istotnie zaburzonego przez pandemię koronawirusa. Po zeszłotygodniowej zapowiedzi Olivera Ciesli, sugerującej włączenie do kalendarza zupełnie nowych imprez, nieustannie słyszymy mniej lub bardziej oficjalne doniesienia na temat potencjalnych rajdowych kandydatów. Na liście obok Łotwy i Estonii jest również Belgia.

Organizatorzy Ypres Rally oficjalnie potwierdzili informacje sprzed kilku dni. Trwają rozmowy pomiędzy Club Superstage a promotorem WRC. 56 edycja belgijskiego klasyka, zaplanowana w dniach 1-4 października, może zostać rundą światowego czempionatu w sezonie 2020.

- To oczywiście wielki zaszczyt, że jesteśmy brani pod uwagę - powiedział Jan Huyghe, członek komitetu organizacyjnego. - To zasługa setek wolontariuszy i członków naszego klubu, którzy co roku bezinteresownie pomagają nam przy rajdzie. Ponadto Ypres Rally od lat jest chwalony za organizację, posiadane doświadczenie i bezpieczeństwo.

- Jesteśmy zaszczyceni prośbą FIA i od razu przyspieszyliśmy prace nad ułożeniem nowego harmonogramu, wytyczeniem odcinków specjalnych oraz porozumieniem z władzami Ieper i federacją.

Huyghe wspomniał również o planach włączenia w całe przedsięwzięcie toru w Spa.

- Projekt został dobrze przyjęty przez władze Ieper, które mają rajdy w genach. Przygotowaliśmy rywalizację o mocno belgijskim charakterze, która zawiera w sobie dwie ikony sportu motorowego w naszym kraju: Ieper i Spa-Francorchamps.

- Bądźmy jednak szczerzy - nic nie zostało jeszcze ustalone. Club Superstage negocjuje obecnie z FIA i promotorem WRC. Decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie.