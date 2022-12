Po rozstaniu z Hyundaiem i samochodem WRC po zakończeniu sezonu 2019 i mało pracowitym 2020 roku Mikkelsen dwa kolejne lata spędził w aucie Rally2.

W 2021 roku we współpracy z Toksportem i Skodą zdobył mistrzostwo świata WRC 2 oraz triumfował w europejskim czempionacie. Powrotu do fabrycznej ekipy wystawiającej hybrydowe samochody Rally1 mu to jednak nie dało. Mikkelsen wraz z Torsteinem Eriksenem skoncentrował się na obronie lauru w WRC 2, ale Norwegów sklasyfikowano ostatecznie na drugiej pozycji. W międzyczasie zwycięzca trzech rund WRC pomagał w rozwoju nowej czeskiej rajdówki - Fabii RS Rally2.

Jesienią wydawało się, że Mikkelsenowi uda się wrócić na najwyższy szczebel rajdowej drabinki. Mówiło się o porozumieniu z Hyundaiem, jednak do podpisania umowy ostatecznie nie doszło. Koreański producent - zmuszony do uzupełnienia składu po odejściu Otta Tanaka i Olivera Solberga - w ostatniej chwili zdecydował się na Esapekkę Lappiego oraz Craiga Breena.

Serwis Parc Ferme podał, że wszystkie warunki umowy z Hyundaiem były już uzgodnione. Chodziło o sześć startów, a według norweskich dziennikarzy na kontrakcie brakowało jedynie podpisów. Oczekiwane porozumienie z Hyundaiem sprawiło, że Skoda i Toksport nie brali pod uwagę Mikkelsena w swoich planach na sezon 2023 i 33-latek nie jest pewny przyszłorocznego programu.

- Tak, wszyscy byli pewni, że w przyszłym roku będą w Hyundaiu i uwzględniali to w swoich planach - potwierdził Mikkelsen. - Kiedy to się jednak nie wydarzyło, trzeba było wypracować nowe rozwiązania.

Mikkelsen chciałby startować autem Rally1, jednak to wiąże się z wniesieniem niemałego budżetu. Jedynym kierunkiem wydaje się być w tej chwili M-Sport. Niewykluczone więc, że Toksport znajdzie miejsce dla Norwega i ten pozostanie w WRC 2. Kierowca nie chce jeszcze zdradzać szczegółów.

- W tej chwili nic nie jest potwierdzone. Pracuję nad przyszłym sezonem, ale nie wiem czy to będzie Skoda, czy coś innego.

Sezonu ruszy od Rajdu Monte Carlo, który odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.

