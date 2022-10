Colin McRae swój jedyny tytuł wywalczył w 1995 roku. Szkot w wieku 27 lat stał się najmłodszym mistrzem w historii rozgrywek. Jego rekord przetrwał blisko 27 lat. W miniony weekend zwycięstwem w Rajdzie Nowej Zelandii, 22-letni Kalle Rovanpera - pilotowany przez Jonne Halttunena - zapewnił sobie mistrzowski laur.

Jednym ze świadków tego wydarzenia był Alister McRae, brat tragicznie zmarłego piętnaście lat temu Colina. Były kierowca fabrycznych ekip Hyundaia i Mitsubishi w rozmowie z Motorsport.com powiedział:

- Jeśli jesteś wystarczająco dobry, by tego dokonać, zasługujesz na to i jestem przekonany, że Colin powiedziałby tak samo - stwierdził Alister. - To, co Kalle zrobił w tym roku - i to pod presją - jest niesamowite. W 100 procentach na to zasłużył.

- Sądzę, że Kalle to naturalny kierowca. W tym momencie jest w dobrym miejscu. Wszystko odpowiednio ze sobą współgra.

- Jestem pewien, że Colin patrzyłby z lekkim zdumieniem na to, jak dobry jest Kalle w tak młodym wieku. Myślę, że to zmartwienie dla wszystkich pozostałych kierowców w czempionacie. Wiedzieliśmy, że Kalle jest szybki, ale tegoroczna dojrzałość i umiejętności sprawiły, iż wielu zastanawiało się, jak to możliwe, że jest on w stanie tak się prezentować w tym wieku.

- Posiadanie takich umiejętności opanowania i naciskania oraz kręcenia czasów nawet wtedy, kiedy tego nie potrzebuje, jest naprawdę niesamowite. Wydaje się mieć niesamowity komfort towarzyszący jeździe samochodem. Robi takie rzeczy mając 22 lata. To nie jest normalne.

Alister McRae, który obecnie wprowadza w świat rajdów swojego syna Maxa, uważa, że sukces Kalle może być zachętą dla zawodników młodego pokolenia. Dodaje jednak, że rekord Fina raczej nie zostanie pobity.

- To zachęcające dla młodych kierowców. Kalle ma 22 lata, ale i ogromne doświadczenie. Jestem pewien, że jego program został przemyślany dawno temu i miał go doprowadzić do tego miejsca.

- Mój Max zaczął, gdy miał 16 lat. Kalle i Oliver [Solberg] rozpoczęli wcześniej. Sądzę, że pobicie rekordu Kalle będzie bardzo trudne. Nie wydaje mi się, by kiedykolwiek to się stało. Pokazało to jednak, że nie trzeba mieć 28 czy 29 lat, by mieć szansę wygrania mistrzostw. To może przyciągnąć do tego sportu młode pokolenie.

Sam Rovanpera, choć zapewniał, że wielkiej wagi do rekordów nie przywiązuje, uznał, że pobicie rekordu Colina McRae jest znaczącym momentem.

- Nigdy nie byłem wielkim fanem zajmowania się rekordami dotyczącymi wieku. Jednak przejęcie rekordu po Colinie McRae jest czymś szczególnym. Był wyjątkowym i widowiskowym kierowcą.

Colin McRae, Derek Ringer, Subaru Impreza 555 Photo by: Motorsport Images

Kalle Rovanpera - najmłodszy mistrz świata: