Coraz głośniej o Monzy

Praktycznie w całej Europie notuje się wzrost liczby zachorowań na COVID-19. Dlatego też, trudno w tej chwili przewidywać, które z zaplanowanych rajdów - zarówno w kalendarzu WRC, jak i ERC - odbędą się bez problemów.

Coraz głośniej mówi się o możliwym włączeniu do harmonogramu WRC rundy bazującej na słynnym Autodromo Nazionale di Monza. Co istotne, rywalizacja odbywałaby się nie tylko na terenie toru, ale również na klasycznych próbach. Po regulaminowych zmianach rajd zaliczany do światowego czempionatu musi mieć przynajmniej 200 km oesowych. Wytypowano odcinki wokół Jeziora Como oraz w sąsiednim regionie Varese.

Zainteresowane finałem sezonu w Lombardii jest Pirelli, które od przyszłego roku przejmuje rolę wyłącznego dostawcy opon dla ekip fabrycznych. Odcinki na torze pozwoliłyby w kontrolowany sposób wpuścić kibiców, a wpływy za wejściówki pomogłyby dopiąć budżet potrzebny na organizację takiej imprezy.

Przewidywana data Rally Monza to 4-6 grudnia. Serwis Rallyslalom informuje, że organizatorzy chcą wysłać do boju ze światową czołówką legendarnego motocyklistę i fana rajdów - Valentino Rossiego.