Craig Breen i Paul Nagle w Rajdzie Katalonii, przedostatniej rundzie WRC 2022, zaliczą ostatni, wspólny start. Dla Irlandzkiego pilota będzie to 102 występ w mistrzostwach świata, w których odniósł pięć zwycięstw i osiemnaście razy gościł na podium.

Po ocenie wielu kandydatów, to Fulton zasiądzie na prawym fotelu w rajdówce Breena w Japonii oraz w kampanii 2023.

30-letni Irlandczyk towarzyszył załodze M-Sportu w kilku rundach WRC w tym roku, jednocześnie startując w WRC 2 u boku rodaka Josha McErleana. Zaliczył też już testy z Breenem.

- Nie mam wiele do powiedzenia poza tym, że jestem zachwycony, iż dostałem tę szansę, to coś, do czego zmierzałem od jakiegoś czasu. Każdy pilot chce dostać się na najwyższy poziom - powiedział Fulton.

- Pracuję z Craigiem już od dłuższego czasu i zaliczyłem kilka testów w Pumie, więc naprawdę nie mogę doczekać się rozwinięcia relacji z nim, samochodem, a także z zespołem. Zamierzam wykonać jak najlepszą pracę - dodał.

Breen przyznaje, że początkowo dziwnie mu się będzie jeździło bez Nagle'a na fotelu obok, ale jest przekonany, że Fulton dobrze poradzi sobie na pokładzie Forda Pumy Rally1.

- Paul i ja rozmawialiśmy o tym od pewnego czasu i całkowicie rozumiem jego decyzję - powiedział Breen. - Przez długi okres rywalizował na najwyższym poziomie i chce teraz bardziej poświęcić się rodzinie. Mimo wszystko będzie dziwnie bez niego.

- Jeśli chodzi o Jamesa, mam zaufanie do niego. Dysponuje dobrym doświadczeniem. Był na ostatnich testach z nami i wsiądzie do samochodu podczas rundy w Japonii. Zapewni mu to dobre przygotowanie na przyszły rok - dodał.

- Paul również dołączy do nas w Japonii, aby wesprzeć Jamesa, by ten poczuł się pewniej - przekazał. - Brał udział w mistrzostwach świata przez ostatnie dwa lata, ale to i tak będzie dla niego przeskok. Jestem przekonany, że sobie poradzi.

Wspomniany Rajd Japonii zaplanowano w terminie 10-13 listopada.

Video: Zapowiedź Rajdu Katalonii 2022