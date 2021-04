Po Arktycznym Rajdzie Finlandii zawody w Chorwacji stanowią kolejną nowość w kalendarzu WRC, ale również pierwszy w sezonie prawdziwie asfaltowy rajd.

Toyota przyjeżdża do Chorwacji prowadząc w klasyfikacjach kierowców, jak i producentów. Kalle Rovanpera przystępuje do rajdu jako najmłodszy w historii lider mistrzostw. Nad kolegami zespołowymi - Sebastienem Ogierem i Elfynem Evansem, ma kolejno sześć i osiem punktów przewagi.

Czwartym Yarisem WRC pojedzie Takomo Katsuta w ramach Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program.

- Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak się dla mnie rozpoczął sezon i mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali - powiedział Kalle Rovanpera. - Nie czuję presji, mimo że prowadzimy mistrzostwach. To były dopiero dwa rajdy, a przed nami długi sezon. Fajnie, że zajmujemy taką pozycję, ale czeka nas ciężka praca, abyśmy utrzymali się w walce. Jestem podekscytowany. Chorwacja będzie dla mnie pierwszym prawdziwie asfaltowym rajdem w Yarisie, ponieważ do tej pory brałem udział tylko w zimowych wydarzeniach na tej nawierzchni, takich jak rajdy w Monte Carlo i Monzy. Liczę, że będzie sucho, tak jak podczas testów. Trasy prezentują się dobrze, ale jeśli spadnie deszcz, na drogach pojawi się dużo błota.

- Chorwacja jest nowym rajdem i cieszę się, że na tym etapie mojej kariery wciąż odkrywam nowe rzeczy w sporcie - przekazał Sebastien Ogier. - Minęło dużo czasu odkąd ostatni raz startowaliśmy w pełni asfaltowym rajdzie, takim jak ten. Yaris świetnie spisuje się na tej nawierzchni, więc jestem przekonany, że będzie dobrze. Z tego co widziałem do tej pory, drogi wyglądają na dosyć trudne, są trochę zabrudzone i wąskie, więc czeka nas mnóstwo akcji. Testy przed zawodami były ważne, ponieważ w tym sezonie mamy nowe opony i mieliśmy pierwszą okazję do jazdy na slickach. Zrobiłem wiele kilometrów próbując różnych kombinacji opon, abym był gotowy na dokonanie najlepszych wyborów podczas zawodów.

- Chorwacja to zupełnie nowe wydarzenie, więc nie wiemy dokładnie czego się spodziewać - komentował Elfyn Evans. - Oglądaliśmy onboardy z tych oesów, aby dowiedzieć się jak najwięcej, ale to nie zastąpi faktycznej obecności na miejscu i zapoznania. Drogi są dość zróżnicowane, są szybkie sekcje i wąskie, wyboiste. Będzie sporo cięć. Wygląda na to, że musimy być elastyczni dostosowując się do charakteru odcinków specjalnych. Nie mamy zbyt dużego doświadczenia w tym samochodzie na suchym asfalcie i na oponach Pirelli, dlatego podczas testów wypróbowaliśmy wiele ustawień. Generalnie, już od pierwszych przejazdów, odczucia za kierownicą samochodu były pozytywne.

