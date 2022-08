Takamoto Katsuta pokonał serię problemów technicznych i doprowadził Toyotę GR Yaris Rally1 do mety Ypres Rally na piątym miejscu w generalce w miniony weekend.

W tym sezonie każdy rajd kończył w pierwszej ósemce, co czyni go najbardziej regularnym kierowcą Rally1.

Jest to duży krok naprzód dla młodego japońskiego zawodnika, który zmagał się z wieloma trudnościami w drugiej połowie 2021 roku, kiedy po zdobyciu swojego pierwszego podium w WRC, co miało miejsce w Rajdzie Safari, wycofał się z czterech kolejnych imprez.

- Wykonał naprawdę świetną pracę - zachwycał się Latvala. - Ostatnia seria wyników na mecie poszczególnych wydarzeń jest naprawdę niezła. Zrobił krok naprzód. Teraz czas na kolejny, którym jest próba włączenia się do walki o podia.

Zapytany o to, jak Katsuta powinien podejść do powyższego zadania, Latvala zapewnił, że nie będzie stawiał swojego kierowcy pod presją.

- To powinno przyjść naturalnie - wyjaśnił. - Musi budować pewność siebie, a w tym samym czasie jego prędkość będzie rosła.

Katsuta powtórzył słowa swojego szefa. Choć jest zadowolony z serii ostatnich wyników, 29-latek przyznał, że pragnie częstszych wizyt na podium.

- Miło spogląda się na obecne osiągnięcia, ale chcę bardziej przyśpieszyć - przyznał. - Rzecz jasna prezentuję dobrą regularność, natomiast następnym posunięciem jest walka o miejsca w pierwszej trójce. Ten krok oznacza podejmowanie większego ryzyka i to jest mój kolejny cel. Zbliżam się do tego stopniowo.

- W zeszłym roku Estonia, Finlandia i Ypres były dla mnie katastrofą - zgodził się. - Teraz chciałem mądrze podejść do tych imprez, co udało się. Jest dobrze.

Oczekuje się, że przyszłomiesięczny Rajd Akropolu (8 -11 września) będzie pasował do stylu jazdy Katsuty, chociaż będzie to jego pierwszy raz w tym wydarzeniu. W ostatniej chwili nie przystąpił do edycji 2021, kiedy jego pilot Keaton Williams musiał odpuścić start z powodów osobistych.

Rajd, na który oczekuje z największą ekscytacją, to jednak jego domowa runda w Japonii, która odbędzie się w listopadzie.

- Czuję się coraz bardziej komfortowo na asfalcie. To bardzo dobry znak przez Rajdem Japonii, ale najpierw mamy jeszcze Hiszpanię. Mogę nabrać trochę mocniejszego tempa na hiszpańskich oesach w kontekście przygotowań do startu w Japonii. Z tym wydarzeniem wiążą się duże oczekiwania i wszyscy będą przyglądali się moim poczynaniom. To dla mnie domowe zawody i muszę przycisnąć - wskazał.

Rajd Japonii, finał sezonu WRC 2022, zaplanowano w terminie 10-13 listopada. Powraca do kalendarza mistrzostw świata po raz pierwszy od 2010 roku po tym, jak edycje 2020 i 2021 odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

