FIA oraz firma WRC Promoter, który posiada prawa handlowe do mistrzostw, ujawnili nowe informacje na temat wcześniej zapowiedzianych hybrydowych samochodów Rally1, w 100% zrównoważonego paliwa i ulepszonych środków bezpieczeństwa, które zostaną wprowadzone w 2022 roku.

Dyrektor rajdowy FIA Yves Matton, dyrektor techniczny FIA Xavier Mestelan Pinon, dyrektor zarządzający WRC Promoter Jona Siebel oraz kierownictwo wyższego szczebla z Hyundai Motorsport, M-Sport Ford World Rally Team i Toyota Gazoo Racing wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w ramach targów IAA Mobility w Niemczech.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektor ds. marketingu FIA Alexandre Gueschir, a także Martin Popilka dyrektor generalny P1 Racing Fuels i Pierre-Olivier Calendini dyrektor Centrum Badań Paliwowych w Aramco, którzy ogłosili partnerstwo w zakresie rozwoju dostaw niskoemisyjnego syntetycznego paliwa ciekłego dla samochodów startujących w mistrzostwach świata.

W ramach ruchu PurposeDriven, FIA obiera podejście oparte na innowacjach, aby zapewnić zrównoważony rozwój sportów motorowych. Jednym z celów jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku.

Siebel podkreślił zaangażowanie promotora we wspieranie zrównoważonej przyszłości zarówno w mistrzostwach świata, jak i w Rajdowych Mistrzostwach Europy, do których niedawno przyznano mu prawa komercyjne w ramach wieloletniej umowy wchodzącej w życie od 2022 roku.

Od przyszłego roku w WRC będą obowiązywały zupełnie zmienione przepisy techniczne. Największa rewolucja dotyczy układu napędowego, w którym technologia hybrydowa będzie obowiązkowa dla samochodów najwyższej klasy Rally1. Układ hybrydowy typu plug-in wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami i oprogramowaniem będzie standardowy dla wszystkich zespołów, z możliwością większej swobody rozwoju w 2024 roku.

W pierwszych w historii WRC samochodach z napędem hybrydowym, jednostka elektryczna o mocy 100 kW (134 KM), współpracuje ze sprawdzonym 1,6-litrowym turbodoładowanym silnikiem benzynowym.

System zapewnia możliwość jazdy wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej na dojazdówkach prowadzących przez teren zabudowany i w parkach serwisowych.

System hybrydowy Rally1 posiada trzy główne tryby pracy: Full Electric Mode, w którym samochody będą wykorzystywały tylko energię elektryczną, Stage Start Mode, kiedy dostępna będzie pełna moc na starcie do oesów przez dziesięć sekund, oraz Stage Mode, w którym zespoły i kierowcy będą mogli korzystać do trzech spersonalizowanych map na trasach odcinków specjalnych, indywidualnie dostosowanych do warunków drogowych i stylu jazdy.



Wprowadzenie hybrydy było kluczową kwestią w kontekście zapewnienia, że Toyota, Hyundai i M-Sport Ford będą w pełni zaangażowane w WRC od 2022 do 2024 roku.

Wszystkie trzy zespoły już testują swoje nowe samochody, które sportowy debiut będą miały podczas Rallye Monte-Carlo, rundy otwierającej sezon 2022, w dniach 20-23 stycznia.

Kolejnym kamieniem milowym jest wprowadzenie w 100 procentach zrównoważonego paliwa.

Paliwo od P1 Racing Fuels jest mieszanką składników syntetycznych i biopochodnych. Będzie obowiązkowe dla wszystkich załóg najwyższej klasy podczas rund mistrzostw świata. Przy jego opracowywaniu P1 Racing Fuels będzie współpracowało z globalnymi ekspertami w dziedzinie energetyki i chemii, firmą Aramco, nad formułowaniem zaawansowanych biopaliw oraz zrównoważonych paliw syntetycznych powstałych z pochodzących z wychwyconego z atmosfery CO2 i niskoemisyjnego wodoru.

- Projekt hybrydowy Rally1 jest ważnym punktem zwrotnym w rozwoju rajdów samochodowych i podkreśla zaangażowanie FIA w zrównoważony rozwój i prowadzenie laboratorium technologicznego - powiedział Yves Matton. - Przyszłoroczne samochody Rally1 z napędem hybrydowym, wykorzystujące zrównoważone paliwa sprawią, że Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA będą bardziej istotne i bardziej atrakcyjne dla producentów samochodów niż kiedykolwiek wcześniej.

Siebel dodał: - Rajdy to jedno z najtrudniejszych środowisk, jakiego może doświadczyć samochód produkcyjny. WRC to wspaniała platforma do rozwoju i walidacji technologii hybrydowej i paliwa odnawialnego dla pojazdów produkowanych seryjnie.

- Podnosimy poprzeczkę, aby odegrać swoją rolę w rozwoju zrównoważonej mobilności - przekazał. - Użytkownicy samochodów drogowych na całym świecie ostatecznie skorzystają z tego, czego nauczymy się, wykorzystując oba rozwiązania na odcinkach specjalnych.

