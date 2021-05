Reprezentanci Toyoty - Sebastien Ogier i Julien Ingrassia oraz Elfyn Evans i Scott Martin, zajmują dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji WRC 2021. Dzielą ich zaledwie dwa punkty. Kolejne dwadzieścia tracą do kolegów Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.

Rajd Sardynii powraca w tym roku do tradycyjnej czerwcowej daty, po tym jak w sezonie 2020 zawody zostały przeniesione na jesień. To powinno oznaczać jedne z najwyższych temperatur w roku, a w połączeniu z charakterystyką tamtejszych tras, szykuje się rajd szczególnie trudny dla samochodów oraz opon.

- Jestem pewien, że Sardynia będzie dla nas kolejnym wymagającym rajdem, podobnie jak podczas otwierania trasy w Rajdzie Portugalii - powiedział Sebastien Ogier. - Jednak szczerze mówiąc, cieszę się, że jestem liderem mistrzostw. Zawsze staram się zdobywać możliwie jak najwięcej punktów. To także cel na Sardynię. Wynik w Portugalii był pozytywny, chociaż nie byłem zadowolony z naszego tempa. Tam pierwszy raz jeździliśmy na nawierzchni szutrowej korzystając z nowych opon. Dlatego mam nadzieję, że gdy poznamy je już nieco lepiej, uzyskamy lepsze osiągi i to już w kolejnych zawodach.

Czytaj również: Sześć oesów Nassera

- W Portugalii oczywiście mieliśmy świetny rezultat. Poczyniliśmy duże postępy w ustawieniach samochodu i zrozumieniu opon w trakcie weekendu i chociaż to krótka przerwa, mamy kilka pomysłów, jak poprawić nasz pakiet na Sardynię - powiedział Elvyn Evans. - To nie będzie łatwy weekend biorąc pod uwagę naszą pozycję startowa i może być jeszcze gorzej, niż jak to się przedstawiało w październiku zeszłego roku, jeśli będą panowały ciepłe i suche warunki, których spodziewamy się. Mimo to zamierzamy dać z siebie wszystko, jak zawsze.

- Po Portugalii naprawdę mam nadzieję, że na Sardynii zaliczymy lepszy rajd - nie ukrywał Kalle Rovanpera. - Tamtejsze odcinki specjalne są dość wymagające i nie jestem pewien, czy pasują do mojego stylu jazdy, mimo że triumfowałem tam w WRC 2 w 2019 roku. W zeszłym roku była to dla nas dość trudna impreza, ale naprawdę chcę tam poprawić się i pokazać lepsze tempo. W Portugalii miałem kłopoty podczas pierwszych przejazdów, gdy przyczepność była niższa, ale w trakcie ostatniego etapu przetestowałem kilka różnych ustawień pod kątem Sardynii i mam nadzieję, że wykorzystamy to, czego nauczyliśmy się.

Czytaj również: Kolejna zmiana u Greensmitha

Polecane video: