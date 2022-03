Rajd Finlandii zaplanowano na 4-7 sierpnia. Zawody będą stanowiły ósmą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata.

Około połowa trasy jest nowa w porównaniu z 2021 rokiem. Zaplanowano 22 odcinki specjalne. Rywalizacja rozegra się na przestrzeni 324 kilometrów. Dziesięć procent z całego dystansu nie było wcześniej wykorzystywane przez WRC. Bazę zlokalizowano w Jyväskylä Paviljonki.

- Naprawdę czapki głów przed naszym genialnym zespołem planowania oesów. Tegoroczny rajd to powrót do normalności. Impreza z pewnością zaoferuje coś dla każdego, zarówno w kontekście odcinków specjalnych, jak i tego co będzie działo się w parku serwisowym - podkreślił Kari Nuutinen, dyrektor trasy Secto Rally Finland.

Czwartkowy shakedown odbędzie się w Rannankylä, który ostatni raz był wykorzystywany w 2010 roku. Tego samego dnia ściganie rozpocznie się od Harju, którego przebieg przeszedł dużą metamorfozę i będzie liczył 3,5 km.

Piątkowe próby są rozłożone na trzy pętle. Zaplanowano dwa przejazdy odcinka specjalnego Laukaa i gorąco wyczekiwanego Lankamaa, który powraca w podobnym układzie jak w 2017 roku. Jest to jednocześnie najdłuższy oes rajdu liczący 21 kilometrów. Popołudnie to dwa znane z zeszłego roku, również dwukrotnie pokonywane próby, Ęssämäki i Sahloinen-Moksi.

- Po raz kolejny wrócimy na podwórko mistrza świata Juhy Kankkunena na odcinku Lankamaa - przekazał Nuutinen. - Lankamaa to oes, o który bardzo zabiegali kibice rajdowi i jest dla nas wielką przyjemnością, że możemy go ponownie włączyć do trasy zawodów.

Sobota zabiera załogi na południowy zachód od Jyväskylä. Najpierw jest Päijälä, w prawie tym samym kształcie co w edycji 2019, ale bez najszybszej sekcji w końcówce. Następnie w harmonogramie widnieje Rapsula, która jest połączeniem Kakaristo 2019 i Arvaja z sezonu 2021. Patajoki był nowym dodatkiem w zeszłym roku, a teraz został nieco skrócony.

Najciekawszym oesem całego rajdu jest prawdopodobnie Vekkula.

- Podziękowania za Vekkulę należą się przede wszystkim Jussiemu Pummili z naszego zespołu planowania tras. Stworzyliśmy wspaniały odcinek specjalny, który zawiera prawie dziesięć kilometrów nigdy wcześniej nieprzejeżdżane w żadnym rajdzie. Vekkula stanowi też finał rajdowej soboty. Oes nie jest łatwy. Kierowcy muszą pozostać czujni do samego końca. Oprócz różnych typów dróg, na odcinku specjalnym znajduje się na przykład piętnaście skrzyżowań, więc wyczucie rytmu i dokładny opis trasy będą szczególnie ważne - zapowiedział Nuutinen.

Niedziela składa się z dwóch krótkich prób na południe i wschód od Jyväskylä. W harmonogramie widnieją Oittila, która na przestrzeni lat okazała się zgubą dla wielu kierowców, nieco skrócona w porównaniu do poprzedniej edycji. Power Stage to ponownie Ruuhimäki, w tym samym formacie, co ostatnio.

Rajd Finlandii 2022

Czwartek 4 sierpnia

Testowy Rannankylä 08:01 4.46 km

OS1 Harju 1 18:08 3.50 km

Piątek 5 sierpnia

Serwis A (Paviljonki-Jyväskylä)

OS2 Laukaa 1 07:00 11.75 km

OS3 Lankamaa 1 07:45 21.60 km

Flexi Serwis B (Paviljonki-Jyväskylä)

OS4 Laukaa 2 11:00 11.75 km

OS5 Lankamaa 2 11:45 21.60 km

OS6 Harju 2 13:08 2.00 km

Flexi Serwis C (Paviljonki-Jyväskylä)

OS7 Ässämäki 1 06:38 12.31 km

OS8 Sahloinen-Moksi 1 16:31 15.70 km

OS9 Ässämäki 2 17:51 12.31 km

OS10 Sahloinen-Moksi 2 8:44 15.70 km

Flexi Serwis D (Paviljonki-Jyväskylä)

Sobota 6 sierpnia

Serwis E (Paviljonki-Jyväskylä)

OS11 Päijälä 1 07:08 20.30 km

OS12 Rapsula 1 08:08 20.61 km

OS13 Patajoki 1 09:08 13.75 km

OS14 Vekkula 1 10:08 21.20 km

Serwis F (Paviljonki-Jyväskylä)

OS15 Päijälä 2 14:38 20.30 km

OS16 Rapsula 2 16:38 20.61 km

OS17 Patajoki 2 17:38 13.75 km

OS18 Vekkula 2 18:38 21.20 km

Serwis G (Paviljonki-Jyväskylä)

Niedziela 7 sierpnia

SerwisE H (Paviljonki-Jyväskylä)

OS19 Oittila 1 07:23 11.00 km

OS20 Ruuhimäki 1 08:38 11.12 km

OS21 Oittila 2 10:01 11.00 km

OS22 Ruuhimäki 2 [Power Stage] 12:18 11.12 km

godziny wg czasu polskiego