W piątek zespół Toyota Gazoo Racing ogłosił swój skład na sezon 2023. Zmian nie ma wiele. Z ekipą pożegnali się Esapekka Lappi i Janne Ferm.

Trzon stanowić będą Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen oraz Elfyn Evans i Scott Martin. Częściowy program - podobny do tegorocznego - zaliczy Sebastien Ogier, któremu na prawym fotelu towarzyszyć będzie Vincent Landais. Do głównego składu promocję otrzymali Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Ten duet wystąpi we wszystkich rundach, a podczas nieobecności Ogiera nominowany będzie do zdobywania punktów dla TGR. Oznacza to, że w około sześciu, siedmiu rajdach Toyota wystawi jedynie trzy GR Yarisy Rally1.

Niewykluczone jednak, że kolejny egzemplarz Yarisa wypożyczany będzie prywatnym kierowcom, zainteresowanym startem na szczeblu światowego czempionatu. Taką możliwość potwierdził Jari-Matti Latvala, szef zespołu.

- Teraz nasz skład na kolejny sezon jest jasny - cytuje Latvalę oficjalny serwis mistrzostw świata. - Jednak podczas tych kilku rajdów, w których czwarty samochód będzie dostępny, rozważamy opcję wynajmu.

- Chodzi tylko o wypożyczenie. Nic więcej. Jeśli będzie ktoś zainteresowany wynajmem, rozważymy tę możliwość. W tym momencie nie wiemy czy tak się stanie, ale zbieramy informacje na temat potencjalnych chętnych.

- Opcja wynajęcia czwartego samochodu to w 100 procentach biznes. Nie chodzi nam o zdobywanie punktów. Dostaliśmy już kilka zapytań, ale decyzja nie zapadła.

Toyota nie tylko rozważa wynajęcie auta Rally1, ale rozwija obecnie Yarisa Rally2, przedstawionego podczas Rajdu Japonii. Konstrukcja Rally2 dostępna będzie w przyszłości dla klientów chcących rywalizować w WRC 2 lub na szczeblach regionalnych.

