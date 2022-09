Dani Sordo i Candido Carrera wezmą udział w tegorocznym Rajdzie Katalonii. Doświadczony 39-latek ponownie zasiądzie za kierownicą Hyundaia i20 N Rally1, tym razem przed swoimi kibicami, w dniach 20-23 października.

Hiszpan już czwarty raz będzie partnerował w tegorocznych mistrzostwach świata stałym reprezentantom ekipy z Alzenau - duetom Ott Tanak/Martin Jarveoja i Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

Sordo i Carrera w trzech dotychczasowych startach w WRC 2022, za każdym razem gościli na najniższym stopniu podium, ostatnio w miniony weekend w szutrowym Rajdzie Akropolu.

W Rajdzie Katalonii przejmie samochód, którym na przełomie września i października w Nowej Zelandii pojadą Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

- Naprawdę cieszę się z mojego podium i wyniku 1-2-3 dla zespołu - mówił Sordo po starcie w Grecji. - Każdy w zespole zasłużył na ten rezultat. Ciężko na to pracowali. Wielu kierowców miało problemy w miniony weekend, ale to my z trzema naszymi samochodami uplasowaliśmy się na czele. To wspaniały rezultat dla stajni.

W zeszłym roku Sordo i Carrera wywalczyli trzecie miejsce na katalońskich asfaltach.

