60-letni Delecour ma na swoim koncie cztery zwycięstwa na najwyższym poziomie, jak również drugie miejsce w klasyfikacji generalnej WRC w sezonie 1993. W 2002 roku przejechał swój ostatni sezon jako pełnoetatowy kierowca fabryczny Mitsubishi, ale od tego czasu pozostaje aktywnym sportowcem.

Francuz na początku stycznia wystartował w swoim 24. Rajdzie Monte-Carlo, korzystając z najnowszej Skody Fabii RS Rally2, wygrywając Puchar Mistrzów, a także zajmując 10. miejsce w mocno obsadzonej klasyfikacji WRC2.

Delecour ujawnił, że bardzo chciał pojawić się w Monte-Carlo w jednym z Fordów Puma Rally1 od M-Sportu, ale jego nadzieje na powrót w czołowej klasie zostały odsunięte na później, gdyż brytyjski zespół nie miał wystarczającej liczby dostępnych egzemplarzy Pumy.

Czytaj również: Delecour liczył na Pumę

- W przyszłym roku będziemy naciskać, aby pojechać w Monte-Carlo samochodem Rally1. W tym roku wszystko było prawie gotowe, ale w ostatniej chwili Malcolm [Wilson, właściciel M-Sportu] powiedział, że bardzo mu przykro, ale nie ma wystarczającej liczby samochodów. Chciałbym zobaczyć, czy [nadal] mam prędkość. Miałem poparcie moich partnerów i przyjaciół, mieliśmy budżet, aby to zrobić - powiedział Delecour w rozmowie z wrc.com.

Zanim zobaczymy Delecoura w przyszłorocznym Rajdzie Monte-Carlo, być może wystartuje on jeszcze kilka razy w tegorocznych mistrzostwach WRC2.

- Może przejedziemy jeszcze cztery lub pięć rajdów, gdzieś w Chorwacji lub Portugalii – ale nie w Finlandii, to kompletne szaleństwo! Myślę, że jest to możliwe, ale moim problemem jest to, że cały czas zmieniam samochody. Jadę Porsche, potem Alpine, teraz Skodą. Czasami dojeżdżasz do zakrętu i tak naprawdę nie wiesz, gdzie jest hamulec ręczny! - stwierdził Francuz.

Czytaj również: Delecour zachwycony WRC 2

- Ci faceci są cały czas w tym samym samochodzie, w tej samej klasie. Tempo w WRC2 jest niesamowite. Nie spodziewałem się, że prędkość z przodu będzie tak wysoka, ale ci goście naprawdę mocno naciskają. Mając więcej czasu, być może uda mi się utrzymać to samo tempo na niektórych odcinkach, ale nie przez cały rajd, to na pewno - przyznał Delecour.