Zwycięzca łącznie czterech rund WRC, w tym Rajdu Monte Carlo w 1994 roku, postanowił po raz 24 wystąpić w alpejskim klasyku. Początkowo Delecour nosił się z zamiarem wypożyczenia hybrydowego Forda Pumy Rally1. Gotowy miał już nawet projekt oklejenia, ale M-Sport nie był w stanie dostarczyć samochodu.

60-latek ostatecznie pojechał nową Skodą Fabia RS Rally2. Obsługiwał ją Toksport, choć egzemplarz dostarczył węgierski Eurosol.

Jadący z Sabriną De Castelli, Delecour notował czasy na początku drugiej dziesiątki WRC 2. Najlepszy rezultat to siódma pozycja w kategorii podczas nocnego OS2: La Cabanette - Col de Castillon. Były reprezentant fabrycznych ekip Forda, Peugeota i Mitsubishi zdominował za to WRC Masters Cup, przeznaczony dla kierowców powyżej 50 roku życia.

Pytany o przebieg rajdowego weekendu, Delecour odparł:

- W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować Nikołajowi - powiedział Francuz, zanim Rosjanin otrzymał 5-sekundową karę, pozbawiającą go zwycięstwa w WRC 2. - Był cholernie szybki. Niesamowicie szybki. Kiedy mieściłem się w sekundzie na kilometr, byłem strasznie zadowolony. Wierzcie mi, to już było szybko.

- Mam 60 lat i wciąż wiele się muszę nauczyć. Głównie, jak poprawić ustawienia samochodu. Pierwszy raz jechałem w WRC 2. Było niesamowicie, po prostu niesamowicie. Wiem, że [młodzi] znają te oesy dość dobrze, pewnie nawet lepiej niż ja, mimo że przejechałem swoje 24. „Monte”. Oni uczą się bardzo szybko i to dobrze. Młodzi kierowcy są teraz niesamowici. Było ich dziesięciu, dziesięciu przede mną, a Nikołaj był najszybszy.

Poproszony o opisanie swoich wrażeń ze startu autem Rally2 (trzeciego w karierze, licząc krótkie epizody w Citroenie C3 R5 i Peugeocie 208 T16), Delecour przyznał:

- Samochód jest niesamowity! Dzięki Skodzie, już sama konstrukcja jest świetna. Trudno mi coś więcej powiedzieć. Teraz bardziej chodzi o mnie i mój styl jazdy. Musiałem zmienić wiele rzeczy i wiele się nauczyć. Nawet w kwestii nagrań wideo. To ważne, gdy mamy teraz tylko dwa przejazdy zapoznawcze. I to jedyny sposób, by jechać flat-out jak młodzi.

- Wczorajsza noc była niesamowita - odniósł się do ostatniej sobotniej próby. - Spójrzcie na czasy. Mamy 200 koni mniej niż RC1 [Rally1], a czasy były lepsze. Chwilami [czołówka WRC 2] była szybsza niż Dani Sordo.

- Poziom jest bardzo wysoki i moim zdaniem to jest przyszłość - WRC 2. Jest bardzo interesujące, a samochody nie są złe. Wielu prywatnych kierowców może taki mieć. 45 aut i świetna walka.

Wyraźnie zachwycony Delecour sprowokował pytania o większe zaangażowanie w WRC 2 i potwierdził takie plany.

- Cisnę mocno, by więcej pojeździć. Korsyka [prawdopodobnie chodziło o Chorwację - przyp-red], Portugalia. Chciałbym wypróbować ten samochód na szutrze.

- A może więcej niż dwa rajdy? Spróbujemy zaliczyć pięć może sześć. Myślę, że to możliwe. W tej chwili Korsyka, Portugalia, Acropolis.

