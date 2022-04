Drugi przejazd próby Trakoscan - Vrbno przyniósł wyczekiwany przez niektórych deszcz. Z mokrą nawierzchnią najlepiej poradzili sobie Tanak i Jarveoja, wyposażeni w opony deszczowe i miękkie slicki.

- Nie wiem czy to wystarczy. On jest dobrym kierowcą i pewnie przyciśnie. Przejechaliśmy i to było najważniejsze - powiedział Tanak.

Aż 29,8 s dłużej jechali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen i stracili prowadzenie w rajdzie. Przed ostatnim odcinkiem na czele znalazł się Tanak. Różnica wynosi 1,4 s na korzyść Estończyka.

- Z tymi oponami nie damy rady odrobić. Nie wiem, skąd ten deszcz przyszedł. Nie mieliśmy żadnych informacji - przyznał Rovanpera.

Drugie miejsce na oesie zajęli Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+16,3 s], najszybsi w WRC 2. Za fińską parą znaleźli się Chris Ingram i Craig Drew [+18,5 s]. Czwarty czas należał do Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a [+19,8 s].

- Dobry przejazd, odpowiedni rytm. Jednak balans nie był najlepszy z twardą oponą po lewej stronie. Wszystko się może jeszcze zdarzyć - mówił Neuville.

Piątkę zamknęli liderzy WRC 2: Yohan Rossel i Valentin Sarreaud [+22,6 s]. Tuż za Francuzami dojechali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak [+25,6 s]. Polacy zabrali rano z serwisu dwie deszczówki, które teraz pomogły im awansować na drugą pozycję w WRC 2. Strata do Rossela wynosi 57,4 s. Z kolei zapas nad Lindholmem to 23,7 s.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk również trafili z prognozą pogody. Ósmy czas w WRC 2 na OS19 pozwolił im awansować na dziewiątą pozycję w łącznej tabeli [+8.32,0].

W klasyfikacji generalnej za Tanakiem i Rovanperą jest Neuville [+1.04,1]. Craig Breen i Paul Nagle stracili na OS19 prawie 2 minuty i od podium dzieli ich teraz 1.42,4. Piątkę zamykają Elfyn Evans i Scott Martin [+3.25,5]. Szóści są Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+7.27,1].

- Próbowaliśmy przetrwać. Niestety, obróciliśmy się. Zero przyczepności - przyznał Breen.

- Tutaj hybryda nie była potrzebna. Bałem się, że ktoś z tyłu mnie dogoni - śmiał się Evans.

- Przetrwaliśmy. Zmiany asfaltu są ciekawe. Na tym bardziej zniszczonym jest więcej przyczepności - przekazał Katsuta.

Kolejne pozycje należą do czołówki WRC 2: Rossela [+9.26,4], Kajetanowicza [+10,23,8] i Lindholma [+10.47,5].

więcej wkrótce...