Trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy po raz kolejny wybrał swojego ponad 30-konnego gokarta, którym ścigał się w strugach deszczu na torze w Słomczynie. Jedna pętla zlokalizowanego nieopodal Grójca toru liczy sobie ponad 1200 metrów długości. Warunki pogodowe i mokra, asfaltowa nawierzchnia, stanowiły dodatkowe wyzwanie podczas treningu, podnosząc przy tym jego wartość dla Kajetanowicza.

- Wybrałem dzisiaj trening na torze gokartowym, nie wybrałem jednak pogody, choć często z rajdówki wysiadam tak samo mokry, jak dzisiaj po kilku okrążeniach kartem. Ja jednak uwielbiam wyznania! Lubię, kiedy coś mnie zaskakuje na trasie, kiedy pojawiają się dodatkowe przeszkody, bo to bardzo pomaga w przygotowaniach do rajdów. Dzięki kałużom na trasie mogłem doświadczyć jazdy z elementami aquaplaningu, czyli nagłej utraty przyczepności. To świetny trening dla kierowcy rajdowego i na pewno zaprocentuje. Dodatkowym bodźcem, który wyzwala u mnie sporo adrenaliny, jest rywalizacja „koło w koło” z innymi na torze. Tego w rajdach nie mam i to bardzo pomaga w skupieniu się na osiąganiu lepszych wyników z każdym kolejnym okrążeniem - mówi kierowca LOTOS Rally Team.

Ciągle nie został oficjalnie zatwierdzony kalendarz WRC na drugą połowę roku. Prawdopodobnie zostanie on poszerzony o nowe rajdy. Wśród kandydatów znajdują się organizatorzy rajdów w Estonii czy Belgii.

- Nie mamy jeszcze oficjalnie potwierdzonego kalendarza, ale wiemy, że organizator stara się zapewnić nam takie rajdy, które do tej pory w nim nie widniały. To jest ciekawy pomysł i dla nas też ważny sygnał, który pokaże też, jak zespoły są elastyczne i czy potrafią dostosować się do nowych warunków. Cały zespół z niecierpliwością czeka na powrót na trasę - zapewnia czterokrotny rajdowy mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz.

informacja prasowa