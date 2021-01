Do Belgii w połowie sierpnia

Dziesięć dni temu ogłoszono, że Ypres Rally stanie się rundą mistrzostw świata, zastępując Rajd Wielkiej Brytanii. Choć sierpniowy termin był pewny, nie podano konkretnej daty.

W poniedziałek poinformowano, że załogi walczące o punkty w światowym czempionacie będą rywalizować na belgijskich asfaltach w dniach 13-15 sierpnia. Organizatorzy chcą wykorzystać plany z ubiegłorocznej - ostatecznie odwołanej - edycji, włączając do harmonogramu zarówno odcinki w Zachodniej Flandrii, jak i próby na i wokół toru Spa-Francorchamps, położonego we wschodniej części kraju.

- Kiedy w październiku ubiegłego roku byliśmy zmuszeni odwołać Ypres Rally z powodu kryzysu zdrowotnego, był to poważny cios - powiedział Diego Desmadryl, radny miasta Ieper, odpowiedzialny m.in. na turystykę i wydarzenia. - Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy szansę goszczenia Rajdowych Mistrzostw Świata w naszym mieście.

- Znalezienie odpowiedniego terminu zajęło trochę czasu, ale po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi ustaliliśmy weekend 13-15 sierpnia. Będzie to ogromny impuls dla turystyki, ponieważ stawia Ieper w centrum międzynarodowej uwagi. W zeszłym roku noclegi masowo rezerwowano, a ze względu na lato zainteresowanie będzie teraz większe.

Jan Huyghe, przedstawiciel Club Superstage, czyli organizatora, dodał: - To świetna data, ponieważ dla wielu ludzi będzie to długi weekend, a poza tym to sam środek szkolnych wakacji.

- Termin jest idealny również dla toru Spa-Francorchamps, na którym dwa tygodnie później odbędzie się wyścig Formuły 1.

Zgodnie z aktualną wersją hamonogramu Renties Ypres Rally będzie dziewiątą rundą sezonu 2021.