W sobotnie popołudnie załogi rywalizujące w finałowej rundzie WRC 2021, mają dwukrotnie do pokonania odcinek Sottozero wyznaczony na terenie toru w Monzy.

W pierwszym przejeździe Evans pokonał Daniego Sordo i Candido Carrerę o 1,1s,. Trzeci czas mieli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe (+1,3s).

- To był niezły przejazd - przyznał Evans. - Nie było jednak perfekcyjnie. Raz dotknąłem bariery.

- Odcinek był fajny. Może na szutrze straciłem trochę czasu, ale dawałem z siebie wszystko - powiedział Sordo.

- W niektórych miejscach warunki są dość zdradliwe, ale jeśli zachowa się zbyt dużą ostrożność, można stracić sporo czasu. Ciężko tu wypracować większą różnicę - przekazał Neuville.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston (+4,8s) oraz Sebastien Ogier i Julien Ingrassia (+5,5s).

- To nie był dobry przejazd. Trochę się zmagałem - relacjonował Ogier.

- Dwa pierwsze zakręty popsułem całkowicie, hamowałem zbyt późno - powiedział Solberg (+8,1s). - Muszę nad tym popracować. Na szutrze trochę ryzykowałem i w niektórych miejscach pojechałem zbyt dużymi poślizgami.

Dziesiątkę skompletowali: Greensmith/Andersson (+11,7s), Fourmaux/Coria (+13,2s), Suninen/Markkula (+14,3s).

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak mieli jedenasty czas w generalce, byli najszybsi w Rally2 a zarazem w kategorii WRC 3. Za sobą zostawili takie załogi jak Andrea Crugnola i Pietro Ometto oraz Andreas Mikkelsen i Phil Hall.

W WRC 3 Crugnola stracił do Polaków 2,6s, a liderzy kategorii Rossel i Renucci aż 12,4s. Po dwunastu odcinkach specjalnych przewaga Rossela nad Crugnolą stopniała do 0,9s, i do 9,7s nad załogą Lotos Rally Team.