Druga pętla przyniosła zmiany pogodowe. Nad trasą rajdu zaczęły kłębić się czarne chmury, z których w końcu spadł deszcz, fragmentami mocząc szutrowe drogi. Kajetanowicz i Szczepaniak niezmiennie wykręcali jednak dobre czasy, m.in. siódmą próbę kończąc na drugiej pozycji. Po dniu są na czwartym miejscu w kategorii WRC 3, tracąc 7,2 sekundy do podium. Na ostatniej próbie dnia zostali wyhamowani, gdy jedna z poprzedzających załóg wypadła z trasy i wymagała pomocy.

- Samochód spisuje się dobrze i jest naprawdę mocny, wytrzymał dzisiaj sporo skoków. Jestem zadowolony z jazdy, czerpię z niej sporą przyjemność, mamy jednak trochę do poprawy - przekazał Kajetanowicz. - Postaram się złapać dzisiaj trochę oddechu, dobrze wyspać i jutro ruszamy do walki. Rywalizacja jest bardzo zacięta, tniemy się na ułamki sekund, ale wiedzieliśmy, że tak będzie.

- Rajd Estonii to kwintesencja tego sportu - duże hopy, dalekie skoki i szybkie zakręty. Tutaj każdy szczegół jest ważny. Trzeba po prostu wsiąść do tego pociągu i od samego początku jechać bardzo szybko. Sobota w dużej mierze składa się z zupełnie nowych odcinków specjalnych, przed którymi postaramy się jeszcze skorygować ustawienia samochodu. Jesteśmy przygotowani do dalszej walki i jutro na pewno nie odpuścimy.

Sobota będzie najdłuższym, liczącym 132,18 km etapem rajdu. Na pierwszą pętlę złożą się odcinki Peipsiääre (23,53 km), Mustvee (12,28 km), Raanista (22,76 km) oraz Vastsemõisa (6,70 km). Na koniec drugiej pętli zawodnicy ponownie przejadą też 2-kilometrowy odcinek Tartu.

