Legendarne „Safari” powróciło w zeszłym roku do harmonogramu światowego czempionatu. Choć format afrykańskiej rundy dostosowany został do współczesnych wymagań - odcinki są krótsze i zamknięte dla ruchu - wizyta w Kenii nadal stanowi wyjątkowy moment w karierze każdego zawodnika.

Wśród śmiałków, którzy chcą zmierzyć się z tegoroczną edycją Rajdu Safari, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Duet Lotos Rally Team rozpoczął piąty sezon swojej współpracy. Rajdy: Chorwacji i Portugalii dały w bardzo mocnej stawce dwa drugie miejsca.

Ze względu na bliskość terminów Kajetanowicz zrezygnował w tym roku z występu na Sardynii, by spełnić swoje marzenie i wystartować na kenijskich bezdrożach. Podstawowym zadaniem będzie walka o czołowe lokaty w WRC 2 i przywiezienie z dalekiej podróży jak największej liczby punktów. Ustronianin przyznał jednak, że ma jeszcze dodatkową misję, nawiązującą do zeszłorocznego występu Sobiesława Zasady. Legendzie polskiego sportu samochodowego, pilotowanej przez Tomasza Borysławskiego, zabrakło kilku kilometrów do ukończenia rajdu.

- Start w legendarnym Rajdzie Safari był moim marzeniem od wielu lat - powiedział Kajetanowicz. - Pod koniec ubiegłego roku spotkałem się z naszym najlepszym polskim kierowcą rajdowym w historii, Sobiesławem Zasadą, po jego występie w Kenii, gdy tak niewiele zabrakło mu, by dotrzeć do mety. Powiedziałem wtedy, że będę robił wszystko, by wystartować w tym rajdzie i ukończyć go dla niego. To dla mnie dodatkowa motywacja, która towarzyszy mi od tamtego momentu.

- Przez ostatnie lata udało mi się zbudować naprawdę ambitny zespół i z każdym rajdem stajemy się jeszcze mądrzejsi. Tym razem jednak musimy wykorzystać wszystkie możliwości, bo przed nami najtrudniejsza runda WRC i prawdopodobnie najtrudniejszy rajd na świecie! Dziękuję moim partnerom za zaufanie oraz wsparcie w tym rajdzie. Wiem, że mam prędkość, by walczyć tam o zwycięstwo, ale najtrudniejsze jednak będzie omijanie problemów i rywalizacja z zawodnikami, którzy wiedzą o tych trasach chyba wszystko. Długo na to pracowałem i mam nadzieję, że jestem gotowy.

Rajd Safari odbędzie się w dniach 22-26 czerwca.