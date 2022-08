Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, reprezentanci Toyota Gazoo Racing WRT, zajęli drugie miejsce w Rajdzie Finlandii oraz uzyskali najlepszy rezultat na Power Stage zamykającym ósmą rundę WRC 2022. W klasyfikacji mistrzostw świata Finowie mają teraz aż 94 punkty przewagi nad drugimi w obecnej kampanii, zwycięzcami szutrowego klasyka w miniony weekend, Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją.

- Już przed weekendem spodziewałem się trudnych zawodów. Wiedziałem, że będzie nam ciężko w kontekście otwierania trasy, a potem z odrabianiem strat - przekazał Rovanpera. - Było dla mnie jasne, że jeśli nie będziemy w stanie walczyć o zwycięstwo, to nie musimy cisnąć za wszelką cenę, a pojechać mądrze, mając na uwadze kwestię mistrzostwa. Właściwie jestem zadowolony z tego, jak nam poszło. Mimo wszystko możemy być dumni z tego, że próbowaliśmy zmniejszyć różnicę po czyszczeniu trasy w piątek. Ott był jednak szybki przez cały czas i niewiele można było zyskać na kolejnych odcinkach specjalnych. Chwilami byliśmy blisko, ale to nie wystarczyło.

Czytaj również: Tanak i Jarveoja triumfują w Finlandii

Rovanpera, który urodził się i wychował w Jyvaskala goszczącym rajd, ustąpił rywalowi z Hyundaia o 6,8s.

- Oczywiście to trochę boli. Przez cały weekend otrzymywaliśmy wielkie wsparcie ze strony tutejszych kibiców, więc wspaniale byłoby zapewnić naszej publiczności dobry wynik. Koniec końców nie było źle, choć wygrana zawsze jest lepsza - przyznał Rovanpera. - W każdym razie jestem zadowolony. Trzymałem się swojego planu. Staram się jeździć mądrze w tym sezonie i mamy już całkiem niezłą przewagę punktową.

→ Galeria zdjęć: Rajd Finlandii

Spodziewano się, że Rovanpera zaatakuje Tanaka podczas trzeciego etapu, Estończyk jednak pojechał koncertowo nie oddając prowadzenia.

- Oczywiście starałem się pojechać mocniej, ale nie byłem wystarczająco odważny w kilku miejscach - dodał Fin. - Tak naprawdę nie czułem się stuprocentowo pewnie w samochodzie, co utrudnia zadanie, gdy potrzebujesz powziąć nieco większe ryzyko. W sytuacji, w której myślisz o podium i punktach, po prostu się go nie podejmuje. Myślę, że nawet gdybyśmy przycisnęli jeszcze bardziej, nie jestem pewien, czy byśmy wygrali. Ott był niezwykle szybki, pojechałbym może takim samym tempem, ale to by nic nie dało.