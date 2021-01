Drugie miejsce w pierwszej rundzie WRC 2021 zajęli koledzy zespołowi Francuzów z ekipy Toyota Gazoo Racing WRT - Elfyn Evans i Scott Martin. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zostali sklasyfikowani na czwartej pozycji, przypieczętowując bardzo udany weekend dla japońskiego producenta.

Dla Sebastiena Ogiera oraz Juliena Ingrassii to było również 50 zwycięstwo w karierze w mistrzostwach świata.

Od czasu powrotu do WRC w sezonie 2017, Toyota co roku gościła na podium w Rajdzie Monte Carlo, ale dopiero w tegorocznej edycji na tym najwyższym.

Podsumowanie Rajdu Monte Carlo 2021: Ogier i Ingrassia rekordzistami „Monte”

- To doskonały początek sezonu. Kiedy byłem dzieckiem, oglądałem ten rajd marząc, że pewnego dnia zostanę kierowcą - powiedział Sebastien Ogier. - Kiedy miałbym zatrzymać przy sobie tylko jeden rekord, na pewno to byłby ten [red. ósme zwycięstwo w Rajdzie Mone Carlo]. Ma dla mnie duże znaczenie, dlatego też na podium towarzyszyły mi takie emocje. Yaris WRC spisywał się fantastycznie przez cały weekend, świetnie czułem się w samochodzie. Sądzę, że to była dobra decyzja, aby zostać tu na jeszcze jeden rok. Zespół jest świetny i ogromne podziękowania dla wszystkich. Ciężko zarządzać prowadzeniem, szczególnie w takim rajdzie, ale udało się.

- Ostatni dzień był bardzo ciężki, w trudnych warunkach, jakie tak naprawdę panowały przez cały weekend - przyznał Elfyn Evans. - Może nie cisnąłem na tyle mocno, aby rzucić Sebastienowi wyzwanie w walce o zwycięstwo, ale generalnie za nami bardzo dobry weekend. To jego domowy rajd, więc zawsze jest ciężko (aby go pokonać). Chwała mu za to osiągnięcie. Jako zespół zaliczyliśmy fantastyczny początek sezonu. Możemy być zadowoleni z punktów, choć zawsze chce się więcej. Mam nadzieję, że następnym razem będę trochę mocniejszy. Chyba nie miałem najlepszego wyczucia w miniony weekend. Być może na początku roku lepiej nie ryzykować wszystkiego w rywalizacji o wygraną, choć wiemy, że jeśli będziemy chcieli powalczyć o tytuł, w ciągu roku trzeba będzie jednak tak postąpić. Czuję że mamy naprawdę mocny samochód i bardzo silny zespół.

- Ogólnie to był niezły weekend w moim wykonaniu, ponieważ w zeszłym roku nie miałem przejechanych tylu kilometrów na asfalcie - dodał Rovanpera. - Byliśmy dużo szybsi oraz bardziej regularni niż podczas zeszłorocznej edycji tej imprezy. Tak więc to dobry weekend, chociaż z dodatkiem odrobiny pecha.

Kierowca programu Toyota Gazoo Racing WRC Challenge - Takamoto Katsuta, pilotowany przez Daniela Barritta, doprowadził czwartego Yarisa WRC do mety rajdu na szóstym miejscu. Tym samym uzyskał swój najlepszych wynik w mistrzostwach świata.