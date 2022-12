Homologowana na początku września, Fabia RS Rally2 zaliczyła jak do tej pory tylko jeden pełnoprawny występ. Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen zwyciężyli na szutrach Lausitz-Rallye.

Choć dostawy do klientów opóźnia brak dostępności niektórych komponentów, niezbędnych do złożenia kolejnych egzemplarzy, Skoda kontynuuje intensywny rozwój. Ekipa testowa gościła niedawno na kamienistych greckich szutrach, a w tym tygodniu zawitała na południe Francji, co zwiastować może występ Fabii RS Rally2 w inauguracji sezonu WRC 2023 - Rajdzie Monte Carlo.

Zajęcia odbyły się w okolicach Breziers na granicy departamentów Alpy Wysokie i Alpy Górnej Prowansji. Kris Meeke jeździł po przełęczy Col de Garcinets i trafił na opady deszczu ze śniegiem. Kolejnego dnia samochód przejął Emil Lindholm. Mistrz WRC 2 w trakcie jazd zaliczył drobną przygodę. Fin nie zmieścił się w prawym zakręcie, a Skoda oparła dachem o drzewo i szczęśliwie nie zsunęła z wysokiej skarpy. Załodze nic się nie stało, a auto nie doznało znaczących uszkodzeń.

Nową Fabię w pierwszej kolejności otrzyma stajnia Toksport. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow zapowiedziani są w Rallye National Hivernal du Devoluy, który odbywa się w rejonie Gap i okolicach znanych z niektórych edycji Rajdu Monte Carlo.

