Dla duetu Lotos Rally Team był to czwarty tegoroczny występ. Polacy udawali się do Estonii po dwóch zwycięstwach - w Chorwacji i Portugalii - oraz ósmym miejscu wywalczonym w Rajdzie Sardynii.

Do Tartu - drugiego co do wielkości estońskiego miasta - zjechało czternaście załóg ubiegających się o punkty w WRC 3. Wśród rywali Kajetanowicza i Szczepaniaka nie brakowało szybkich u siebie gospodarzy: Egona Kaura i Silvera Simma czy starego znajomego z europejskiego czempionatu - Aleksieja Łukjaniuka, pilotowanego tym razem przez Jarosława Fedorova.

Kajetanowicz i Szczepaniak od początku rajdu notowali czasy umożliwiające walkę o podium. Łącznie w pierwszej trójce meldowali się piętnaście razy. Choć Łukjaniuk i Fedorov odjechali nieco stawce, zacięta rywalizacja rozgorzała o drugą pozycję. Pod presją błąd popełnili rywale.

Polacy od połowy sobotniego etapu mogli koncentrować się na bezpiecznym dojechaniu do mety oraz dodatkowo punktowanym Power Stage. Na przeszkodzie w powiększeniu zdobyczy stanęła uszkodzona opona. Duet Lotos Rally Team odczarował jednak Estonię - w zeszłym roku zacięty pojedynek o drugie miejsce zakończył się pechową kraksą.

Korzystający ze Skody Fabii Rally2 evo z RaceSeven, Kajetanowicz i Szczepaniak zabrali z Estonii osiemnaście punktów i zbliżyli się do liderów kategorii WRC 3 - Yohana Rossela i Alexandre’a Corii. Obie załogi dzieli szesnaście oczek.

W rozmowie z Motorsport.com Polska Kajetan Kajetanowicz podzielił się swoimi wrażeniami z Rajdu Estonii - siódmej rundy sezonu WRC 2021: