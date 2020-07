Du Valais aspiruje do WRC

Włodarze WRC wciąż pracują nad dokończeniem sezonu, istotnie zaburzonego pandemią koronawirusa. Piątkowe posiedzenie Światowej Rady Sportów Motorowych nie przyniosło przełomu i wciąż nie wiadomo jakie rajdy znajdą się w ostatecznej wersji kalendarza.

Wcześniej informowaliśmy o kandydaturach Rally Liepaja, Rally Estonia i Ypres Rally. Teraz do tego grona dołączył szwajcarski Rallye International du Valais, rozgrywany w kantonie Valais. Impreza z bazą w Sionie zaplanowana jest w dniach 15-17 października. Potwierdzać to może pogłoski mówiące o niepewnym losie Rajdu Niemiec. Kanclerz Angela Merkel przedłużyła w ubiegłym tygodniu zakaz organizacji dużych imprez do końca października.

Rallye International du Valais po raz pierwszy zorganizowano w latach 60 ubiegłego stulecia. Rywalizacja w dolinie Rodanu często była częścią Rajdowych Mistrzostw Europy. O punkty w czempionacie Starego Kontynentu po raz ostatni walczono w 2015 roku. W latach 2007 i 2008 rajd należał równocześnie do cyklu Intercontinental Rally Challenge.